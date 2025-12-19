Cada año, las fiestas de Navidad son el período de mayor actividad y consumo para el comercio. Una campaña clave que no depende solo de las tradiciones navideñas, sino también del contexto económico y de la confianza de los consumidores al gastar. En los comercios locales de Barcelona, estos primeros días de diciembre se han vivido de manera más “tranquila” que el año pasado, cuando se experimentó un nivel de ventas fuerte. A pesar de que la campaña navideña de este año no esté superando las expectativas marcadas por el año anterior, los vendedores de la capital catalana esperan que la semana próxima suponga “el estallido final” previo al 25 de diciembre, y que se extenderá hasta el día de Reyes, las fechas en las que se concentran los principales picos de consumo.

Desde los comercios de proximidad de la capital catalana han visto cómo las ventas “se han ido activando” en los últimos días, explica Jordi Rifa, propietario de la tienda Trade Home del Eixample y miembro de la junta del eje comercial del barrio, pero considera que todavía hay tiempo el fin de semana y el inicio de la próxima para terminar de poner en marcha el engranaje de estas compras. “Si el tiempo nos acompaña y no llueve, aún podemos esperar más actividad”, apunta Jordi Arias, presidente del eje comercial de Sant Antoni, que también considera que este mes de diciembre se ha vivido “con más tranquilidad” de la esperada por la importancia de las fechas en el consumo. Precisamente en el barrio de Sant Antoni tenían actividades preparadas para este sábado, como paradas y comercio en la calle, pero han tenido que ser anuladas por las previsiones de lluvia del fin de semana. “Esto está haciendo que sea un poco más descafeinado”, añade Arias. No obstante, subraya que “generalmente la venta del comercio de proximidad es más de última hora” y por eso asegura que los días fuertes serán los próximos. A pesar de esta visión más tranquila de cómo se está desarrollando la campaña navideña en los comercios de proximidad, se sigue viendo dinamismo entre los compradores, apunta Pròsper Puig, el presidente de Barcelona Comerç. “Durante el puente de inicios de diciembre mucha gente se quedó en la ciudad, y esos días ya comenzó la actividad”, añade Puig, que asegura que con este inicio de campaña se puede prever un mantenimiento de las ventas a lo largo de los días señalados.

Una clienta compra en un comercio de proximidad / ACN

El viernes previo a Navidad también se ha vivido con calma en las principales calles comerciales del centro de Barcelona, donde los compradores han ido llegando de manera progresiva, mayoritariamente para finalizar las últimas compras de cara a las fiestas. La competencia entre el comercio local y las grandes cadenas es una realidad que se arrastra desde hace años, pero que se hace especialmente evidente en períodos de gran consumo como Navidad o las rebajas. En puntos como Passeig de Gràcia o Portal de l’Àngel, los clientes que han salido a comprar este viernes lo han hecho con objetivos muy concretos. “Soy de un pueblo del Gironès y la mayor parte del gasto lo he hecho en comercios locales, pero tenía que venir a Barcelona y he aprovechado para comprar, porque siempre hay cosas que son más fáciles de encontrar en las tiendas de las grandes marcas”, explica una compradora.

Dos clientas paseando durante la jornada de Black Friday / ACN

El efecto del Black Friday en las compras navideñas

También hay otros compradores que aprovecharon los descuentos del Black Friday para adelantar una parte de las adquisiciones para estas fiestas, una fecha clave en el comercio que no se encuentra extendida de la misma manera en todo el tejido comercial. Cada vez menos tiendas de proximidad se unen a esta campaña de descuentos, lo que acentúa las diferencias entre el modelo de comercio local y los grandes grupos. “Últimamente participamos menos en el Black Friday porque hemos visto que puede perjudicar las ventas que se hacen de cara a Navidad”, considera Arias. En este sentido, Puig apunta que el Black Friday “no es nuestra campaña”, y añade que “a muchos negocios no tiene lógica que se hagan rebajas antes del período en que más ventas tenemos”. No obstante, en algunos negocios hacer grandes descuentos para este viernes de noviembre sí aporta beneficios. “Como comercio de proximidad el Black Friday me funciona, y por eso decido explotarlo al máximo, pero no en todos los negocios se da de la misma manera”, asegura Rifa.

Un hombre comprando a través de su teléfono móvil / Pixabay

Las compras por internet y con asistencia de IA

Aparte de las compras en los principales ejes comerciales, internet es otra gran vía de comercio que se combina con las compras en tiendas físicas en el 70% de los casos, apunta la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, un 11% de los compradores hará todas sus adquisiciones online. En este sentido, las compras en línea también se han transformado en los últimos años con la irrupción de la inteligencia artificial. Cada vez es más común que los usuarios pregunten a los chats de IA que asesore en compras, para comparar productos y precios, pero también para pensar una idea de regalo para aquellas personas para las cuales es más difícil pensar qué comprar. De hecho, un estudio de McKinsey, una empresa global de consultoría, apunta que el segundo uso más común para herramientas como ChatGPT es para pedir consejo a la hora de comprar, por detrás de las búsquedas generales. La realidad en la calle no sigue del todo esta línea. De camino a mirar tiendas en el centro de Barcelona, dos compradoras rechazaban la idea de hacer regalos con esta herramienta “porque no son personalizados para la persona a quien regalas, y hay que ponerle un toque personal”; pero las grandes plataformas en línea cada vez incorporan más herramientas de inteligencia artificial y algoritmos para guiar las recomendaciones y “optimizar la experiencia” de compra.