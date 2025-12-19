Cada any les festes de Nadal són el període de més activitat i consum per al comerç. Una campanya clau que no depèn només de les tradicions de Nadal, sinó també del context econòmic i de la confiança dels consumidors a l’hora de gastar. Als comerços locals de Barcelona, aquests primers dies de desembre s’han viscut de manera més “tranquil·la” que l’any passat, quan es va experimentar un nivell de vendes fort. Malgrat que la campanya de Nadal d’enguany no estigui superant les expectatives marcades per l’any anterior, els venedors de la capital catalana esperen que la setmana vinent suposi “la traca final” prèvia al 25 de desembre, i que s’allargarà fins al dia de Reis, les dates en les quals es concentren els principals pics de consum.
Des dels comerços de proximitat de la capital catalana han vist com les vendes “s’han anat activant” en els últims dies, explica Jordi Rifa, propietari de la botiga Trade Home de l’Eixample i membre de la junta de l’eix comercial del barri, però considera que encara hi ha temps el cap de setmana i l’inici de la vinent per acabar de posar en marxa l’engranatge d’aquestes compres. “Si el temps ens acompanya i no plou, encara podem esperar més activitat”, apunta Jordi Arias, president de l’eix comercial de Sant Antoni, que també considera que aquest mes de desembre s’ha viscut “amb més tranquil·litat” de l’esperada per la importància de les dates en el consum. Precisament al barri de Sant Antoni tenien activitats preparades per aquest dissabte, com parades i comerç al carrer, però han hagut de ser anul·lades per les previsions de pluja del cap de setmana. “Això està fent que sigui una mica més descafeïnat”, afegeix Arias. Tot i això, subratlla que “generalment la venda del comerç de proximitat és més d’última hora” i per això assegura que els dies forts seran els pròxims. Malgrat aquesta visió més tranquil·la de com s’està desenvolupant la campanya de Nadal en els comerços de proximitat, es continua veient dinamisme entre els compradors, apunta Pròsper Puig, el president de Barcelona Comerç. “Durant el pont d’inicis de desembre molta gent va quedar-se a la ciutat, i aquells dies ja va començar l’activitat”, afegeix Puig, que assegura que amb aquest inici de campanya es pot preveure un manteniment de les vendes al llarg dels dies assenyalats.
El divendres previ a Nadal també s’ha viscut amb calma als principals carrers comercials del centre de Barcelona, on els compradors han anat arribant de manera progressiva, majoritàriament per enllestir les últimes compres de cara a les festes. La competència entre el comerç local i les grans cadenes és una realitat que s’arrossega des de fa anys, però que es fa especialment evident en períodes de gran consum com Nadal o les rebaixes. En punts com a Passeig de Gràcia o Porta de l’Àngel, els clients que han sortit a comprar aquest divendres ho han fet amb objectius molt concrets. “Soc d’un poble del Gironès i la major part de la despesa l’he fet en comerços locals, però havia de venir a Barcelona i he aprofitat per comprar, perquè sempre hi ha coses que són més fàcils de trobar a les botigues de les grans marques”, explica una compradora.
L’efecte del Black Friday en les compres de Nadal
També hi ha altres compradors que van aprofitar els descomptes del Black Friday per avançar una part de les adquisicions per aquestes festes, una data clau en el comerç que no es troba estesa de la mateixa manera en tot el teixit comercial. Cada cop menys botigues de proximitat s’uneixen a aquesta campanya de descomptes, el que accentua les diferències entre el model de comerç local i els grans grups. “Últimament participem menys en el Black Friday perquè hem vist que pot perjudicar les vendes que es fan de cara a Nadal”, considera Arias. En aquest sentit, Puig apunta que el Black Friday “no és la nostra campanya”, i afegeix que “a molts negocis no té lògica que es facin rebaixes abans del període en que més vendes tenim”. Tot i això, en alguns negocis fer grans descomptes per aquest divendres de novembre sí que aporta beneficis. “Com a comerç de proximitat el Black Friday em funciona, i per això decideixo explotar-ho al màxim, però no a tots els negocis es dona de la mateixa manera”, assegura Rifa.
Les compres per internet i amb asistència d’IA
A part de les compres als principals eixos comercials, internet és una altra gran via de comerç que es combina amb les compres en botigues físiques en el 70% dels casos, apunta l’OCU, l’Organització de Consumidors i Usuaris. Tot i això, un 11% dels compradors farà totes les seves adquisicions online. En aquest sentit, les compres en línia també s’han transformat en els últims anys amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Cada vegada és més comú que els usuaris preguntin als xats d’IA que assessori en compres, per comparar productes i preus, però també per pensar una idea de regal per a aquelles persones per les quals és més difícil pensar què comprar. De fet, un estudi de McKinsey, una empresa global de consultoria, apunta que el segon ús més comú per a eines com ChatGPT és per demanar consell a l’hora de comprar, per darrere de les cerques generals. La realitat al carrer no segueix del tot aquesta línia. De camí a mirar botigues al centre de Barcelona, dues compradores rebutjaven la idea de fer regals amb aquesta eina “perquè no són personalitzats per la persona a qui regales, i cal posar-hi un toc personal”; però les grans plataformes en línia cada cop incorporen més eines d’intel·ligència artificial i algoritmes per guiar les recomanacions i “optimitzar l’experiència” de compra.