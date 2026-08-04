Las camisetas, durante años el producto estrella del merchandising corporativo, han comenzado a perder peso frente a una oferta cada vez más diversa y orientada a la calidad. Las empresas ya no buscan repartir grandes cantidades de productos promocionales económicos, sino ofrecer artículos más cuidados, duraderos y con más valor añadido, que refuercen la imagen de la marca. Es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por Teefactory, empresa de Argentona especializada en textil personalizado.

Según sus datos, las camisetas han pasado de representar el 68% de las ventas al 56% en solo tres años. Aunque continúan siendo el producto más solicitado, cada vez comparten más protagonismo con sudaderas, chaquetas, chalecos, forros polares, bolsas o mochilas. Paralelamente, incluso dentro de la categoría de camisetas, crece la demanda de prendas con tejidos más resistentes, más gramaje y mejor acabadas.

Una chica con una camiseta de merchandising / Pixbay

Menos cantidad, más calidad

Este cambio también se refleja en la manera de comprar. Las empresas han dejado atrás los grandes pedidos anuales y optan cada vez más por adquisiciones más pequeñas y repartidas a lo largo del año, adaptadas a campañas concretas o a las necesidades de los equipos. En los últimos tres años, el tamaño medio de los pedidos ha caído un 14% y el ticket medio ha pasado de los 491,8 euros del 2023 a los 306,8 euros actuales, una reducción del 37,6%. En cambio, aumenta el peso de los productos de más calidad, concebidos para durar más tiempo y transmitir una mejor imagen de la empresa. Este segmento ha crecido 4,68 puntos porcentuales en tres años, impulsado también por el interés creciente por artículos sostenibles y de gama superior.

El director ejecutivo de la compañía, Ángel Fernández, asegura que las empresas son ahora más exigentes con los regalos corporativos porque «también representan la imagen de la compañía» y quieren evitar que su marca se asocie a productos promocionales de baja calidad. Según explica, cada vez es más habitual que los clientes descarten opciones muy económicas, como algunas mochilas promocionales, y apuesten por alternativas más duraderas.

Un mercado más diversificado

La transformación también afecta las técnicas de personalización. El aumento de pedidos pequeños y más específicos ha impulsado sistemas que permiten producciones flexibles y rápidas, adaptadas a tiradas reducidas. Al mismo tiempo, el sector detecta una demanda creciente de productos con valor añadido, tanto por parte de empresas que buscan vestir a sus equipos como de marcas emergentes que quieren comercializar ropa personalizada.

Para Fernández, esta evolución responde a un cambio de mentalidad. «Creo que el cliente, poco a poco, va entendiendo que cien camisetas buenas que la gente lleva durante varias temporadas son una mejor inversión que doscientas baratas que después del primer lavado acaban haciendo de trapo«, afirma. Esta apuesta por la calidad también favorece que muchas empresas repitan los pedidos año tras año, especialmente en campañas como la de Navidad.