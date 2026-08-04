Les samarretes, durant anys el producte estrella del marxandatge corporatiu, han començat a perdre pes davant una oferta cada vegada més diversa i orientada a la qualitat. Les empreses ja no busquen repartir grans quantitats de productes promocionals econòmics, sinó oferir articles més cuidats, duradors i amb més valor afegit, que reforcin la imatge de la marca. És una de les principals conclusions d’un estudi elaborat per Teefactory, empresa d’Argentona especialitzada en tèxtil personalitzat.
Segons les seves dades, les samarretes han passat de representar el 68% de les vendes al 56% en només tres anys. Tot i que continuen sent el producte més sol·licitat, cada vegada comparteixen més protagonisme amb dessuadores, jaquetes, armilles, polars, bosses o motxilles. Paral·lelament, fins i tot dins la categoria de samarretes, creix la demanda de peces amb teixits més resistents, més gramatge i més ben acabats.
Menys quantitat, més qualitat
Aquest canvi també es reflecteix en la manera de comprar. Les empreses han deixat enrere les grans comandes anuals i opten cada cop més per adquisicions més petites i repartides al llarg de l’any, adaptades a campanyes concretes o a les necessitats dels equips. En els darrers tres anys, la mida mitjana de les comandes ha caigut un 14% i el tiquet mitjà ha passat dels 491,8 euros del 2023 als 306,8 euros actuals, una reducció del 37,6%. En canvi, augmenta el pes dels productes de més qualitat, concebuts per durar més temps i transmetre una millor imatge de l’empresa. Aquest segment ha crescut 4,68 punts percentuals en tres anys, impulsat també per l’interès creixent per articles sostenibles i de gamma superior.
El director executiu de la companyia, Ángel Fernández, assegura que les empreses són ara més exigents amb els regals corporatius perquè “també representen la imatge de la companyia” i volen evitar que la seva marca s’associï a productes promocionals de baixa qualitat. Segons explica, cada vegada és més habitual que els clients descartin opcions molt econòmiques, com algunes motxilles promocionals, i apostin per alternatives més duradores.
Un mercat més diversificat
La transformació també afecta les tècniques de personalització. L’augment de comandes petites i més específiques ha impulsat sistemes que permeten produccions flexibles i ràpides, adaptades a tirades reduïdes. Al mateix temps, el sector detecta una demanda creixent de productes amb valor afegit, tant per part d’empreses que busquen vestir els seus equips com de marques emergents que volen comercialitzar roba personalitzada.
Per a Fernández, aquesta evolució respon a un canvi de mentalitat. “Crec que el client, a poc a poc, va entenent que cent samarretes bones que la gent porta durant diverses temporades són una millor inversió que dues-centes de barates que després de la primera rentada acaben fent de drap“, afirma. Aquesta aposta per la qualitat també afavoreix que moltes empreses repeteixin les comandes any rere any, especialment en campanyes com la de Nadal.