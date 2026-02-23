Las exportaciones agroalimentarias catalanas continúan creciendo, a pesar de la inestabilidad mundial. Este 2025 ha estado marcado por los aranceles de Trump y las consecuencias devastadoras que ha tenido en algunos de los sectores más importantes del comercio exterior catalán. Aun así, las empresas han salido adelante y este lunes, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado un nuevo récord histórico de exportaciones agroalimentarias que han alcanzado una facturación de más de 16.900 millones de euros, con un crecimiento del 7,48% en valor y un 7,95% más en volumen. El fine food es la joya de la corona y se mantiene a la cabeza de las exportaciones de alimentos del país. El sector cárnico y el pescado ocupan la segunda y tercera posición también con buenos resultados. A la cola, sin embargo, encontramos el aceite y el vino, los dos sectores del agroalimentario catalán que más han sufrido por los aranceles estadounidenses.

«Uno de cada cuatro euros de exportaciones catalanas es de alimentos», ha explicado Dèlia Perpiñà, directora de Prodeca, en la rueda de prensa de presentación de resultados del comercio exterior alimentario catalán. En este sentido, los alimentos que salen del país ocupan el 16,77% del total de las exportaciones catalanas, por detrás de las semimanufacturas y los bienes de equipo. No solo eso, sino que también demuestra fortaleza dentro del territorio español, donde ha recuperado la primera posición. De esta manera, más del 21% de los alimentos que se exportan desde el estado español salen de Cataluña y en la última década, los alimentos del país han aumentado un 85,74% en valor en la venta exterior. «Es un sector importantísimo y se mantiene como uno de los principales motores de la exportación», ha confirmado Ordeig.

Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Dèlia Perpiñà, directora de Prodeca / J.C.

Por subsectores, Cataluña es la reina de exportar fine food. Esta categoría se mantiene en primera posición desde hace unos años y aglutina un total de volumen de negocio de 6.381,78 millones de euros, con un aumento del 22,42% en valor y un 17,46% en volumen en 2025. Le sigue de cerca el sector cárnico que ha incrementado su volumen en más de un 6%, pero ha retrocedido un 1% en valor. Esta sería la primera fotografía del estado del sector tras los brotes de peste porcina, pero Ordeig también ha asegurado que los resultados aún son bastante buenos y habrá que esperar al año que viene para ver la afectación real.

Los aranceles: vino y aceite en declive

En cambio, los aranceles de Trump sí que han comenzado a afectar a las exportaciones de este año. El vino y el aceite han sido sus primeras víctimas y parece que en el sector agroalimentario serán las más perjudicadas. En concreto, la caída del aceite ha llegado al 24,71% en valor y una reducción del 19,38% en volumen. El más perjudicado ha sido el aceite de oliva, que ha retrocedido más de un 36% en valor. Ahora bien, contando los máximos históricos a los que había llegado el precio de este producto, desde el departamento de Agricultura se habla más de un reajuste, que no de una gran pérdida. Por su parte, el vino también se lleva una parte muy importante de las caídas debido a los aranceles estadounidenses. Así pues, se ha reducido el valor exportado un 6,39% y el volumen un 9,28%, en un contexto muy marcado por las normativas de Trump, pero también por la caída mundial del consumo de este elaborado. No obstante, el precio medio de las botellas de vino ha subido, una situación que responde a la reducción de partidas de vinos más baratos a Estados Unidos y otros países.

De hecho, las exportaciones de alimentos catalanes están migrando y buscando nuevos mercados para intentar prescindir de Estados Unidos. En este sentido, aunque no haya una estrategia gubernamental para dejar de lado a los estadounidenses, el crecimiento de las exportaciones a otros mercados clave es una prueba de la necesidad que tienen las empresas catalanas de exportar sus productos. Actualmente, los alimentos catalanes se exportan a 196 mercados. La Unión Europea concentra el 62,81% de las exportaciones y crece un 6,06%, lo que consolida el territorio como espacio de referencia. Estados Unidos, por otro lado, este año cae un 15,55% y deja de reinar como uno de los países predilectos donde vender productos agroalimentarios catalanes.

Más empresas quieren exportar

Los datos del departamento y Prodeca aseguran que cada vez hay más empresas catalanas que buscan exportar. De esta manera, este año hay un nuevo récord de empresas exportadoras regulares, que llegan a las 3.225 compañías, 32 más que el año pasado. No solo eso, sino que también lideran a nivel estatal, ya que los datos demuestran que una de cada cuatro empresas del estado español que exporta es catalana (27,82%). «A pesar de las adversidades, cada vez hay más empresas catalanas que quieren exportar alimentos», ha remarcado el consejero de Agricultura, quien ha concluido que la incorporación de 300 empresas dispuestas a vender alimentos al exterior en un año difícil como el 2025 «demuestra la fortaleza y estructura del sector».