Les exportacions agroalimentàries catalanes continuen creixent, malgrat la inestabilitat del món. Aquest 2025 ha estat marcat pels aranzels de Trump i les conseqüències devastadores que ha tingut en alguns dels sectors més importants del comerç exterior català. Tot i això, les empreses se n’han sortit i aquest dilluns, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat un nou rècord històric d’exportacions agroalimentàries que han assolit una facturació de més de 16.900 milions d’euros, amb un creixement del 7,48% en valor i un 7,95% més en volum. El fine food és la joia de la corona i es manté al capdavant de les exportacions d’aliments del país. El sector carni i el peix ocupen la segona i la tercera posició també amb bons resultats. A la cua, però, hi trobem l’oli i el vi, els dos sectors de l’agroalimentària catalana que més han patit pels aranzels nord-americans.
“Un de cada quatre euros d’exportacions catalanes és d’aliments”, ha explicat Dèlia Perpiñà, directora de Prodeca, en la roda de premsa de presentació de resultats del comerç exterior alimentari català. En aquest sentit, els aliments que surten del país ocupen el 16,77% del total de les exportacions catalanes, per darrere de les semi manufactures i els béns d’equip. No només això, sinó que també demostra fortalesa dins del territori espanyol, on ha recuperat la primera posició. D’aquesta manera, més del 21% dels aliments que s’exporten des de l’estat espanyol surten de Catalunya i en l’última dècada, els aliments del país han augmentat un 85,74% en valor en la venda exterior. “És un sector importantíssim i es manté com un dels principals motors de l’exportació”, ha confirmat Ordeig.
Per subsectors, Catalunya és la reina d’exportar fine food. Aquesta categoria es manté en primera posició des de fa uns anys i aglutina un total de volum de negoci de 6.381,78 milions d’euros, amb un augment del 22,42% en valor i un 17,46% en volum el 2025. El segueix de prop el sector carni que ha incrementat el seu volum en més d’un 6%, però ha retrocedit un 1% en valor. Aquesta seria la primera fotografia de l’estat del sector després dels brots de pesta porcina, però Ordeig també ha assegurat que els resultats encara són prou bons i caldrà esperar a l’any que ve per veure l’afectació real.
Els aranzels: vi i oli en declivi
En canvi, els aranzels de Trump sí que han començat a afectar a les exportacions d’enguany. El vi i l’oli han estat les seves primeres víctimes i sembla que en el sector agroalimentari seran les més perjudicades. En concret, la caiguda de l’oli ha arribat al 24,71% en valor i una reducció del 19,38% en volum. El més perjudicat ha estat l’oli d’oliva, que ha retrocedit més d’un 36% en valor. Ara bé, comptant els màxims històrics als quals havia arribat el preu d’aquest producte, des del departament d’Agricultura es parla més d’un reajustament, que no d’una gran pèrdua. Per la seva part, el vi s’emporta també una part molt important de les caigudes a causa dels aranzels nord-americans. Així doncs, s’ha reduït el valor exportat un 6, 39% i el volum un 9,28%, en un context molt marcat per les normatives de Trump, però també per la caiguda mundial del consum d’aquest elaborat. No obstant això, el preu mitjà de les ampolles de vi ha pujat, una situació que respon a la reducció de partides de vins més barats als Estats Units i altres països.
De fet, les exportacions d’aliments catalans estan migrant i cercant nous mercats per intentar prescindir dels Estats Units. En aquest sentit, encara que no hi hagi una estratègia governamental per deixar de banda els nord-americans, el creixement de les exportacions a altres mercats clau és una prova de la necessitat que tenen les empreses catalanes d’exportar els seus productes. Actualment, els aliments catalans s’exporten a 196 mercats. La Unió Europea concentra el 62,81% de les exportacions i creix un 6,06%, la qual cosa consolida el territori com a espai de referència. Els Estats Units, per altra banda, enguany cau un 15,55% i deixa de regnar com un dels països predilectes on vendre productes agroalimentaris catalans.
Més empreses volen exportar
Les dades del departament i Prodeca asseguren que cada vegada hi ha més empreses catalanes que busquen exportar. D’aquesta manera, enguany hi ha un nou rècord d’empreses exportadores regulars, que arriben a les 3.225 companyies, 32 més que l’any passat. No només això, sinó que també lideren a escala estatal, ja que les dades demostren que una de cada quatre empreses de l’estat espanyol que exporta és catalana (27,82%). “Tot i les adversitats, cada vegada hi ha més empreses catalanes que volen exportar aliments”, ha remarcat el conseller d’Agricultura, qui ha conclòs que la incorporació de 300 empreses disposades a vendre aliments a l’exterior en un any difícil com el 2025 “demostra la fortalesa i estructura del sector”.