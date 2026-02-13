Cataluña comienza el 2026 con un retroceso sustancial de la inflación. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística este viernes, el índice de precios de consumo catalán se desplomó en enero cinco décimas, hasta el 2% -el objetivo de precios del Banco Central Europeo para marcar la estabilidad monetaria-. Los principales responsables de esta caída han sido los productos energéticos. El precio de la luz subió en las primeras semanas del curso menos que en el mismo período del 2025, y dejó el índice del grupo de vivienda en un 2,7%, tres décimas por debajo de diciembre; mientras que los carburantes han llegado a territorio negativo en términos interanuales, con un -0,1%; un cambio significativo si se compara con enero del 2025, cuando la gasolina y el diésel estaban en plena tendencia alcista. En cuanto a la inflación subyacente -la que excluye del cálculo los elementos más volátiles de la cesta de precios, como los alimentos no preparados o la electricidad-, encadena tres meses estable en el 2,6%, tras cerca de medio año de subidas progresivas.

Según los datos del INE, la inflación energética se ha quedado en el 1,8%, una rebaja de cerca de dos puntos y medio en los últimos 12 meses. Por otro lado, el grupo de transportes, que incluye los carburantes, se ha rebajado hasta el 0,6 negativo, cerca de dos puntos por debajo del dato de finales de enero del 2025. La inflación alimentaria, por otro lado, se ha mantenido estable a lo largo del año, si bien permanece por encima de la media: el precio de los alimentos crece a un ritmo del 2,6%, solo una décima por debajo del mismo período del año anterior. Cabe recordar que los alimentos fueron el gran motor de la segunda mitad de la espiral inflacionista que marcó la cesta de precios entre el 2022 y el 2023. También destaca la caída del precio de la ropa, marcada por las rebajas. El informe del INE muestra una caída hasta el 13,1% negativo. Cabe decir que la aportación de las ofertas anuales ha sido más que relevante en la caída del índice de precios del mes, con una aportación a la reducción del 0,4%.

