Catalunya comença el 2026 amb un retrocés substancial de la inflació. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística aquest divendres, l’índex de preus de consum català es va esfondrar al gener cinc dècimes, fins al 2% -l’objectiu de preus del Banc Central Europeu per marcar l’estabilitat monetària-. Els principals responsables d’aquesta davallada han estat els productes energètics. El preu de la llum va pujar en les primeres setmanes del curs menys que en el mateix període del 2025, i va deixar l’índex del grup d’habitatge en un 2,7%, tres dècimes per sota del desembre; mentre que els carburants han arribat a territori negatiu en termes interanuals, amb un -0,1%; un canvi significatiu si es compara amb el gener del 2025, quan la benzina i el dièsel es trobaven en plena tendència alcista. Pel que fa a la inflació subjacent -la que exclou del càlcul els elements més volàtils de la cistella de preus, com els aliments no preparats o l’electricitat-, encadena tres mesos estable en el 2,6%, després de prop de mig any de pujades progressives.
Segons les dades de l’INE, la inflació energètica s’ha quedat en l’1,8%, una rebaixa de prop de dos punts i mig en els últims 12 mesos. Per altra banda, el grup de transports, que inclou els carburants, s’ha rebaixat fins al 0,6 negatiu, prop de dos punts per sota de la dada de finals del gener del 2025. La inflació alimentària, per altra banda, s’ha mantingut estable al llarg de l’any, si bé roman per sobre de la mitjana: el preu dels aliments creix a un ritme del 2,6%, només una dècima per sota del mateix període de l’any anterior. Cal recordar que els aliments van ser el gran motor de la segona meitat de l’espiral inflacionista que va marcar la cistella de preus entre el 2022 i el 2023. També destaca la caiguda del preu de la roba, marcada per les rebaixes. L’informe de l’INE mostra una davallada fins al 13,1% negatiu. Val a dir que l’aportació de les ofertes anuals ha estat més que rellevant en la caiguda de l’índex de preus del mes, amb una aportació a la retallada del 0,4%.
Seguirà ampliació