El sector agrario vuelve a movilizarse ante las dificultades para mantener las explotaciones con el aumento de los costos de producción. Un centenar de tractores recorrieron este viernes el centro de Lleida en una movilización convocada por Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que reclama más ayudas para compensar la subida del gasóleo, los fertilizantes y otros suministros. La protesta comenzó frente a la delegación de Hacienda y terminó en la subdelegación del gobierno español, donde los agricultores registraron sus reivindicaciones.

La movilización, que no será la única de estos días, llega en un momento especialmente tenso en el que el sector ve como los ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos. El presidente de JARC, Joan Carles Massot, ha advertido que la situación puede llevar a algunos agricultores a dejar fincas sin sembrar, lo que no solo pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones, sino que repercutirá directamente sobre la producción de alimentos.

Tractores concentrados en el centro de Lleida con motivo de la protesta convocada por JARC. / ACN

Compensaciones y ayudas

Una de las principales demandas de JARC es aumentar la compensación por el gasóleo agrícola, actualmente de 20 céntimos por litro, hasta los 45 o 50 céntimos. El sindicato considera que la ayuda vigente es insuficiente para afrontar el aumento del combustible, especialmente en explotaciones que necesitan grandes cantidades de gasóleo para trabajar los campos. También piden adelantar el anticipo de las ayudas de la política agraria común (PAC) —los fondos europeos que sostienen una parte de los ingresos de muchas explotaciones—, más apoyo para comprar fertilizantes y reducciones fiscales vinculadas al consumo de electricidad y gas. Disponer de todas estas medidas permitiría ganar liquidez para afrontar los gastos de la campaña.

La problemática del relevo generacional

Las reivindicaciones también van más allá de los costos inmediatos. La organización pide que las ayudas a los jóvenes que se incorporan al sector queden exentas de tributación y que haya ventajas fiscales para los propietarios que vendan o alquilen tierras a agricultores profesionales o a personas que comienzan la actividad. También defiende más flexibilidad para amortizar las inversiones en maquinaria y equipamientos. Durante la protesta, varios agricultores han explicado que cada vez les cuesta más mantener la actividad. En declaraciones recogidas por la ACN, Adrià Peretó, agricultor de Isona i Conca Dellà, resumió el malestar con una advertencia: «Queremos dedicarnos a nuestro trabajo y, si no es rentable, al final tendremos que irnos o hacer otra cosa». Más allá de la movilización de Lleida, Unió de Pagesos, con el apoyo de Asaja Catalunya, el sindicato agrario más grande del principado, ha convocado una protesta en Barcelona el 14 de octubre.