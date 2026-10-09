El sector agrari torna a mobilitzar-se davant les dificultats per mantenir les explotacions amb l’encariment dels costos de producció. Un centenar de tractors han recorregut aquest divendres el centre de Lleida en una mobilització convocada per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que reclama més ajuts per compensar la pujada del gasoil, els fertilitzants i altres subministraments. La protesta ha començat davant la delegació d’Hisenda i ha acabat a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han registrat les seves reivindicacions.
La mobilització, que no serà l’única d’aquests dies, arriba en un moment especialment tens en què el sector veu com els ingressos no creixen al mateix ritme que les despeses. El president de JARC, Joan Carles Massot, ha advertit que la situació pot portar alguns agricultors a deixar finques sense sembrar, cosa que no només posa en risc la viabilitat de les explotacions, sinó que repercutirà directament sobre la producció d’aliments.
Compensacions i ajuts
Una de les principals demandes de JARC és augmentar la compensació pel gasoil agrícola, actualment de 20 cèntims per litre, fins als 45 o 50 cèntims. El sindicat considera que l’ajut vigent és insuficient per afrontar l’encariment del combustible, especialment en explotacions que necessiten grans quantitats de gasoil per treballar els camps. També demanen avançar la bestreta dels ajuts de la política agrària comuna (PAC) —els fons europeus que sostenen una part dels ingressos de moltes explotacions—, més suport per comprar fertilitzants i reduccions fiscals vinculades al consum d’electricitat i gas. Disposar de totes aquestes mesures permetria guanyar liquiditat per afrontar les despeses de la campanya.
La problemàtica del relleu generacional
Les reivindicacions també van més enllà dels costos immediats. L’organització demana que els ajuts als joves que s’incorporen al sector quedin exempts de tributació i que hi hagi avantatges fiscals per als propietaris que venguin o lloguin terres a agricultors professionals o a persones que comencen l’activitat. També defensa més flexibilitat per amortitzar les inversions en maquinària i equipaments. Durant la protesta, diversos pagesos han explicat que cada vegada els costa més mantenir l’activitat. En declaracions recollides per l’ACN, Adrià Peretó, agricultor d’Isona i Conca Dellà, ha resumit el malestar amb una advertència: “Ens volem dedicar a la nostra feina i, si no és rendible, al final ens n’haurem d’anar o fer alguna altra cosa”. Més enllà de la mobilització de Lleida, Unió de Pagesos, amb el suport d’Asaja Catalunya, el sindicat agrari més gran del principat, ha convocat una protesta a Barcelona el 14 d’octubre.