Los conflictos internacionales y la inestabilidad de los mercados se reflejan inmediatamente con un aumento del precio de la energía, y el recibo de la luz es el ejemplo más claro. Esta incertidumbre hace que cada vez más consumidores busquen la manera de reducir su tarifa de la luz, sin renunciar al confort o la productividad.

Para lograrlo, hay elementos clave en la factura que se deben entender para consumir de una manera más eficiente y reducir el precio, por ejemplo, conocer qué potencia tienes contratada, qué horas son más económicas para optimizar el consumo…

En este artículo te explicaremos cómo entender el recibo de la luz y las mejores estrategias para reducir tu gasto energético de manera eficaz, sencilla y sostenible.

¿Por qué sube el precio de la electricidad?

Hay diferentes factores que influyen en el precio de la luz y en el precio final que pagas en tu factura. Es importante tener en cuenta el costo de la energía en el mercado mayorista (pool eléctrico), los peajes y cargos regulados fijados por el gobierno y la CNMC, los impuestos (IVA o impuesto especial sobre la electricidad) y el margen comercial de la comercializadora que cubre la gestión y los servicios asociados.

Es importante recordar que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), entre un 35% y un 40% del precio total de la energía corresponde al costo de generación, mientras que el resto son peajes e impuestos.

El recibo de la luz, el gran desconocido

Entender la factura de la luz no es nada fácil para muchos consumidores y quieren ayudarte a conocer los elementos que más influyen en el precio. Recuerda siempre seleccionar la opción que mejor se adapte a tu estilo de vida o actividad profesional:

La potencia contratada : uno de los puntos clave para reducir la factura es revisar la potencia contratada. Si tienes más potencia de la que realmente necesitas, estás pagando de más. En cambio, si la potencia es demasiado baja, el suministro puede cortarse cuando utilizas varios aparatos a la vez. Para asegurar la potencia adecuada es necesario revisar tu consumo histórico o consultar con tu distribuidora para ajustar la potencia al nivel adecuado.

: uno de los puntos clave para reducir la factura es revisar la potencia contratada. Si tienes más potencia de la que realmente necesitas, estás pagando de más. En cambio, si la potencia es demasiado baja, el suministro puede cortarse cuando utilizas varios aparatos a la vez. Para asegurar la potencia adecuada es necesario revisar tu consumo histórico o consultar con tu distribuidora para ajustar la potencia al nivel adecuado. El tipo de tarifa eléctrica: la tarifa con discriminación horaria (2.0 TD) en la que el precio varía según la hora del día y es ideal si concentras el consumo en las horas valle; tarifa estable o fija según la cual pagas el mismo precio por Kwh todo el día, lo que da estabilidad si no puedes adaptar tus horarios.

¿Qué puedo hacer para reducir la tarifa de la luz?

Unos cambios muy sencillos en tu día a día te ayudarán a pagar entre un 15 y un 25 % menos en tu factura de la luz:

Aprovecha las horas más baratas . Si tienes una tarifa con discriminación horaria, utiliza los electrodomésticos de mayor consumo, lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, durante las horas valle (normalmente de noche o fines de semana). Estos cambios de hábito pueden suponer hasta un 20% de ahorro anual en tu factura.

. Si tienes una tarifa con discriminación horaria, utiliza los electrodomésticos de mayor consumo, lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, durante las horas valle (normalmente de noche o fines de semana). Estos cambios de hábito pueden suponer anual en tu factura. Desconecta y optimiza el consumo . Los aparatos en modo “stand-by” continúan consumiendo electricidad. Desenchufar equipos que no se utilizan, usar regletas con interruptor o programadores horarios, ayuda a disminuir el consumo invisible que se acumula mes a mes.

. Los aparatos en modo “stand-by” continúan consumiendo electricidad. Desenchufar equipos que no se utilizan, usar regletas con interruptor o programadores horarios, ayuda a que se acumula mes a mes. Controla la climatización y el agua caliente. Ajustar el termostato a 21 grados en invierno y 25 grados en verano, o instalar sistemas de control inteligente, puede reducir notablemente la factura. El agua caliente sanitaria representa entre un 15% y un 25% del gasto energético doméstico, por lo que optimizar su uso es clave.

¿Cómo puedo saber cuál es la tarifa eléctrica más económica?

La CNMC permite comparar las tarifas disponibles de comercializadoras y condiciones en su herramienta oficial. Antes de cambiar de compañía, revisa si existen penalizaciones o permanencias y asegúrate de que el contrato se ajuste a tus necesidades reales de consumo.

El mercado eléctrico español ofrece diferentes opciones de contratación:

Mercado regulado (PVPC) : el precio varía cada hora según el mercado mayorista.

: el precio varía cada hora según el mercado mayorista. Mercado libre: cada comercializadora fija su propio precio y puede incluir descuentos o servicios adicionales.

Placas solares / ACN

Paneles solares, iluminación eficiente… tecnología que te ayuda a reducir la factura

Existen diferentes soluciones tecnológicas que ayudan a reducir la tarifa de la luz entre un 10% y 60% como por ejemplo la instalación de autoconsumo fotovoltaico o bien una iluminación eficiente y domótica.

El autoconsumo mediante paneles solares es una de las soluciones más efectivas para reducir la dependencia de la red eléctrica. Además de generar tu propia energía, puedes vender los excedentes y recuperar parte de la inversión inicial. MITECO estima que el autoconsumo puede reducir la factura entre un 30% y un 60% , dependiendo del perfil de consumo y la potencia instalada.

es una de las soluciones más efectivas para reducir la dependencia de la red eléctrica. Además de generar tu propia energía, puedes y recuperar parte de la inversión inicial. MITECO estima que el autoconsumo puede reducir la factura , dependiendo del perfil de consumo y la potencia instalada. Sustituir las bombillas tradicionales por LED o integrar sistemas de domótica para controlar luces, calefacción y enchufes desde el móvil puede generar un ahorro adicional del 10%.

¿Cómo pueden las empresas reducir el gasto en electricidad?

En el entorno empresarial, el gasto eléctrico representa una parte significativa de los costes operativos y también hay diferentes consejos que pueden ayudar a reducirla. Estas acciones no solo reducen costes, sino que también mejoran la sostenibilidad corporativa y la competitividad de la empresa:

Analizar el perfil de consumo con herramientas de monitoreo.

con herramientas de monitoreo. Actualizar equipos y maquinaria con certificación energética A o superior.

con certificación energética A o superior. Optimizar la potencia contratada en función de los horarios de trabajo.

en función de los horarios de trabajo. Implementar iluminación inteligente en zonas comunes exteriores

Los expertos de Nieves Energía pueden asesorarte en la elección de la tarifa más adecuada, una gestión eficiente del consumo, y la integración de energías renovables y sistemas de autoconsumo combinando conocimiento, eficiencia y planificación energética.