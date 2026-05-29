Els conflictes internacionals i la inestabilitat dels mercats queden reflectits immediatament amb una pujada del preu de l’energia, i el rebut de la llum n’és l’exemple més clar. Aquesta incertesa fa que cada cop més consumidors busquin la manera de reduir la seva tarifa de la llum, sense renunciar al confort o la productivitat.
Per aconseguir-ho, hi ha elements clau en la factura que cal entendre per consumir d’una manera més eficient i reduir el preu, per exemple, conèixer quina potència tens contractada, quines hores són més econòmiques per optimitzar el consum…
En aquest article t’explicarem com entendre el rebut de la llum i les millors estratègies per a reduir la teva despesa energètica de manera eficaç, senzilla i sostenible.
Per què s’apuja el preu de l’electricitat?
Hi ha diferents factors que influeixen en el preu de la llum i en el preu final que pagues en la teva factura. Cal tenir en compte el cost de l’energia en el mercat majorista (pool elèctric), els peatges i càrrecs regulats fixats pel govern i la CNMC, els impostos (IVA o impost especial sobre l’electricitat) i el marge comercial de la comercialitzadora que cobreix la gestió i els serveis associats.
Cal recordar que, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), entre un 35% i un 40% del preu total de l’energia correspon al cost de generació, mentre que la resta són peatges i impostos.
El rebut de la llum, el gran desconegut
Entendre la factura de la llum no és gens fàcil per a molts consumidors i et volen ajudar a conèixer els elements que més influeixen en el preu. Recorda sempre seleccionar l’opció que millor s’adapti al teu estil de vida o activitat professional:
- La potència contractada: un dels punts clau per a reduir la factura és revisar la potència contractada. Si tens més potència de la que realment necessites, estàs pagant de més. En canvi, si la potència és massa baixa, el subministrament pot tallar-se quan utilitzes diversos aparells alhora. Per assegurar la potència adequada cal revisar el teu consum històric o consultar amb la teva distribuïdora per a ajustar la potència al nivell adequat.
- El tipus de tarifa elèctrica: la tarifa amb discriminació horària (2.0 TD) en què el preu varia segons l’hora del dia i és ideal si concentres el consum en les hores vall; tarifa estable o fixa segons la qual pagues el mateix preu per Kwh tot el dia, la qual cosa dona estabilitat si no pots adaptar els teus horaris.
Què puc fer per reduir la tarifa de la llum?
Uns canvis molt senzills en el teu dia a dia t’ajudaran a pagar entre un 15 i un 25 % menys en la teva factura de la llum:
- Aprofita les hores més barates. Si tens una tarifa amb discriminació horària, utilitza els electrodomèstics de més consum, rentadora, rentavaixelles o termo elèctric, durant les hores vall (normalment de nit o caps de setmana). Aquests canvis d’hàbit poden suposar fins a un 20% d’estalvi anual en la teva factura.
- Desconnecta i optimitza el consum. Els aparells en mode “stand-by” continuen consumint electricitat. Desendollar equips que no s’utilitzen, usar regletes amb interruptor o programadors horaris, ajuda a disminuir el consum invisible que s’acumula mes a mes.
- Controla la climatització i l’aigua calenta. Ajustar el termòstat a 21 graus a l’hivern i 25 graus a l’estiu, o instal·lar sistemes de control intel·ligent, pot reduir notablement la factura. L’aigua calenta sanitària representa entre un 15% i un 25% de la despesa energètica domèstica, per la qual cosa optimitzar el seu ús és clau.
Com puc saber quina és la tarifa elèctrica més econòmica?
La CNMC permet comparar les tarifes disponibles de comercialitzadores i condiciones en la seva eina oficial. Abans de canviar de companyia, revisa si existeixen penalitzacions o permanències i assegura’t que el contracte s’ajusti a les teves necessitats reals de consum.
El mercat elèctric espanyol ofereix diferents opcions de contractació:
- Mercat regulat (PVPC): el preu varia cada hora segons el mercat majorista.
- Mercat lliure: cada comercialitzadora fixa el seu propi preu i pot incloure descomptes o serveis addicionals.
Panells solars, il·luminació eficient… tecnologia que t’ajuda a reduir la factura
Hi ha diferents solucions tecnològiques que ajuden a reduir la tarifa de la llum entre un 10% i 60% com per exemple la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic o bé una il·luminació eficient i domòtica.
- L’autoconsum mitjançant panells solars és una de les solucions més efectives per a reduir la dependència de la xarxa elèctrica. A més de generar la teva pròpia energia, pots vendre els excedents i recuperar part de la inversió inicial. MITECO estima que l’autoconsum pot reduir la factura entre un 30% i un 60%, depenent del perfil de consum i la potència instal·lada.
- Substituir les bombetes tradicionals per LED o integrar sistemes de domòtica per a controlar llums, calefacció i endolls des del mòbil pot generar un estalvi addicional del 10%.
Com poden les empreses reduir la despesa en electricitat?
En l’entorn empresarial, la despesa elèctrica representa una part significativa dels costos operatius i també hi ha diferents consells que poden ajudar a reduir-la. Aquestes accions no sols redueixen costos, sinó que també milloren la sostenibilitat corporativa i la competitivitat de l’empresa:
- Analitzar el perfil de consum amb eines de monitoratge.
- Actualitzar equips i maquinària amb certificació energètica A o superior.
- Optimitzar la potència contractada en funció dels horaris de treball.
- Implementar il·luminació intel·ligent en zones comunes exteriors
Els experts de Nieves Energía poden assessorar-te en l’elecció de la tarifa més adequada, una gestió eficient del consum, i la integració d’energies renovables i sistemes d’autoconsum combinant coneixement, eficiència i planificació energètica.