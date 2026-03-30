El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado este lunes una serie de convenios de colaboración con los ayuntamientos de 31 municipios de Cataluña para promover la construcción de 566 viviendas públicas y asequibles en solares de tamaño pequeño en el marco del Plan 50.000 del Govern. En concreto, los convenios corresponden a 42 de los solares que los municipios registraron en la reserva pública y que tienen capacidad para construir un máximo de hasta 20 viviendas en cada uno, y en los que la Generalitat será la encargada de licitar directamente los convenios de construcción para los promotores.

Durante la firma de los convenios, que también contó con la presencia de la consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, y los alcaldes de los ayuntamientos, Illa defendió que «Cataluña es diversa, y debemos hacer políticas adaptadas al territorio», al mismo tiempo que valoró la flexibilización y adaptación de las medidas para la vivienda para reactivar la vida en los municipios catalanes más pequeños, donde se encuentran mayoritariamente estos solares, que «están repartidos por toda Cataluña».

Por su parte, Paneque valoró que «estamos estableciendo, desde que comenzamos a trabajar en materia de políticas de vivienda, las bases del cambio que necesita este país», y que el Gobierno complementa ahora con esta nueva línea de actuación para cumplir los objetivos de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y alcanzar un 15% de parque protegido. En representación de los municipios firmantes, el alcalde de Planoles (Tarragona), David Verge, afirmó que «la Cataluña de pueblos pequeños y medianos también necesita alquileres asequibles», entre otros, para hacer frente a la progresiva pérdida de población. «Es la Cataluña donde los municipios han perdido más del 40% o 50% de su población en los últimos 30 o 40 años mientras que Cataluña crecía un 30%», lamentó Verge.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmando un convenio con algunos municipios de Cataluña para licitar solares para construir vivienda pública / ACN

Se licitarán 21 solares más del Incasol para construir 257 viviendas más

Los convenios de colaboración conllevan la cesión de los derechos de superficie por parte de los ayuntamientos, por un período de 75 años, así como la responsabilidad de la Generalitat de abrir la licitación, con previsión de hacerlo antes de que acabe el mes de abril, para buscar promotores para los terrenos y garantizar así que salen al mercado de la vivienda. Las características de los terrenos, como el pequeño tamaño o la ubicación, hacen que los ayuntamientos no tengan los medios técnicos para asumir las licitaciones, por eso se ha decidido que la Generalitat sea la responsable para garantizar su edificación. Cuando un promotor se presente a estos concursos, se iniciará el procedimiento de licitación, por el cual se dará un período de un mes a otros interesados para que presenten sus ofertas, y después el solar será adjudicado.

Además de los 42 solares municipales, la Agencia de la Vivienda de Cataluña licitará 21 solares más, propiedad del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), en los cuales se podrán construir 257 viviendas más, siendo así un total de 823. Esta nueva línea de actuación se enmarca en la reserva pública que el Govern ha puesto en marcha para encontrar solares con condiciones para construir vivienda, y a la cual los ayuntamientos de Cataluña aportaron 670 solares en la primera convocatoria. Algunos de los municipios firmantes de los convenios de colaboración este lunes incluyen Arenys de Munt (Barcelona), Rialp (Lleida), Viella (Lleida), el Vendrell (Tarragona) o Sallent (Barcelona), entre otros.