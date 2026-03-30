El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat aquest dilluns una sèrie de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de 31 municipis de Catalunya per promoure la construcció de 566 habitatges públics i assequibles en solars de mida petita en el marc del Pla 50.000 del Govern. En concret, els convenis corresponen a 42 dels solars que els municipis van registrar a la reserva pública i que tenen capacitat per construir un màxim de fins a 20 habitatges a cadascun, i en què la Generalitat serà l’encarregada de licitar directament els convenis de construcció per als promotors.
Durant la signatura dels convenis, que ha comptat també amb la presència de la consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, i els alcaldes dels ajuntaments, Illa ha defensat que “Catalunya és diversa, i hem de fer polítiques adaptades al territori”, alhora que ha posat en valor la flexibilització i adaptació de les mesures per l’habitatge per reactivar la vida als municipis catalans més petits, on es troben majoritàriament aquests solars, que “estan repartits per tota Catalunya”.
Per la seva banda, Paneque ha valorat que “estem establint, des que comencem a treballar en matèria de polítiques d’habitatge, les bases del canvi que necessita aquest país”, i que el Govern complementa ara amb aquesta nova línia d’actuació per complir els objectius de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 i assolir un 15% de parc protegit. En representació dels municipis signants, l’alcalde de Planoles (Tarragona), David Verge, ha afirmat que “la Catalunya de pobles petits i mitjans també necessita lloguers assequibles” entre d’altres, per fer front a la progressiva pèrdua de població. “És la Catalunya on els municipis han perdut més del 40% o 50% de la seva població els últims 30 o 40 anys mentre que Catalunya creixia un 30%”, ha lamentat Verge.
Es licitaran 21 solars més de l’Incasol per construir 257 habitatges més
Els convenis de col·laboració comporten la cessió dels drets de superfície per part dels ajuntaments, per un període de 75 anys, així com la responsabilitat de la Generalitat d’obrir la licitació, amb previsió de fer-ho abans que s’acabi el mes d’abril, per cercar promotors per als terrenys i garantir així que surten al mercat de l’habitatge. Les característiques dels terrenys, com la petita grandària o la ubicació, fan que els ajuntaments no tinguin els mitjans tècnics per assumir les licitacions, per això s’ha decidit que la Generalitat sigui la responsable per garantir-ne l’edificació. Quan un promotor es presenti a aquests concursos, s’iniciarà el procediment de licitació, pel qual es donarà un període d’un mes a altres interessats perquè presentin les seves ofertes, i després el solar serà adjudicat.
A més dels 42 solars municipals, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya licitarà 21 solars més, propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasol), en els quals es podran construir 257 habitatges més, sent així un total de 823. Aquesta nova línia d’actuació s’emmarca a la reserva pública que el Govern ha posat en marxa per trobar solars amb condicions per construir habitatge, ia la qual els ajuntaments de Catalunya van aportar 670 solars a la primera convocatòria. Alguns dels municipis signants dels convenis de col·laboració aquest dilluns inclouen Arenys de Munt (Barcelona), Rialp (Lleida), Viella (Lleida), el Vendrell (Tarragona) o Sallent (Barcelona), entre d’altres.