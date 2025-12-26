La Agencia Tributaria española ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio del Estado y una estructura formada por 38 sociedades, a la cual se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Según ha informado el organismo, se trata de una de las dos tramas más importantes de IVA desarticuladas hasta ahora en España en este sector. En concreto, en los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

En el marco de la operación «Pamplinas Stars», que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, se han detenido cinco personas como responsables de la organización criminal, incluyendo uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Esta investigación comenzó a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria empezó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. Entonces, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y por ley solo tenía obligación de identificar a los clientes y los proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Operaban a través de empresas instrumentales

Así, esta primera operadora habría basado su esquema de fraude en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. De hecho, la investigación de la Agencia puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera. Una vez la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, el fraude continuó con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en solo un mes, la Agencia también la dio de baja del registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.

Uno de los inmuebles registrados durante la operación / Agencia Tributaria española

Finalmente, a finales de 2024 se pone en marcha el fraude a través de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia también dio de baja a esta operadora del Redef. Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, ya expulsadas del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Una «compleja» estructura de 38 sociedades

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una «vasta y compleja» estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para un doble propósito: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para intentar impedir su trazabilidad. Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, a fin de dar continuidad a la defraudación. La entidad ha acabado explicando que esta mecánica permitía un «rápido aumento» de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional. El impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.

El peor mal del sector petrolero

El presidente de Nieves Energia, Lluís Nieves, alertó en una entrevista con MónEconomia que considera el peor mal que padece el sector petrolero: un fraude que abarca más de una quinta parte del mercado. «En el sector petrolero, por encima de un 20% del mercado es fraudulento», aseguró y criticó que el control legislativo sobre el sector estaba muy mal diseñado. «El Estado intenta introducir una competencia artificial en el sector, para arrastrar los precios a la baja. Esto a corto plazo va muy bien para los datos macroeconómicos, pero muy mal para las empresas, porque no podemos competir», añadió. Lo denunció antes de la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya deben presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII.