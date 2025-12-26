L’Agència Tributària espanyola ha desmantellat una xarxa de defraudació d’IVA al sector dels hidrocarburs, amb implantació a tot el territori de l’Estat i una estructura formada per 38 societats, a la qual se li imputa un frau de més de 300 milions d’euros l’any 2024. Segons ha informat l’organisme, es tracta d’una de les dues trames més importants d’IVA desarticulades fins ara a Espanya en aquest sector. En concret, als 18 registres realitzats a dotze localitats de set províncies s’han intervingut un gran nombre d’immobles, vehicles, embarcacions, centenars de comptes bancaris, criptoactius, un important volum de diners en efectiu, obres d’art, articles de luxe i metalls d’alt valor econòmic.
En el marc de l’operació “Pamplinas Stars”, que ha comptat amb la participació de més de 160 funcionaris de l’Agència Tributària, s’han detingut cinc persones com a responsables de l’organització criminal, incloent-hi un dels seus líders, que ja es troba a la presó, per presumptes delictes contra la Hisenda Pública, organització criminal i blanqueig de capitals. Aquesta investigació va arrencar a meitat del 2024, quan l’Agència Tributària va començar a analitzar el possible frau d’un operador a l’engròs que va començar a vendre grans quantitats d’hidrocarburs a finals del 2023. Aleshores, l’operadora presentava declaracions trimestrals i per llei només tenia obligació d’identificar els clients i els proveïdors davant l’Agència Tributària amb caràcter anual.
Operaven a través d’empreses instrumentals
Així, aquesta primera operadora hauria basat el seu esquema de frau en la declaració trimestral d’unes quotes d’IVA meritat molt inferiors a les vendes que feia, i unes quotes d’IVA suportat molt superiors a les reals. De fet, la investigació de l’Agència va posar de manifest que l’operadora hauria estat operant a través d’empreses instrumentals que serien les que formalment facturarien als destinataris finals el producte extret per la primera. Un cop l’Agència Tributària dona de baixa al Redef aquesta primera operadora fraudulenta a meitat del 2024, el frau es va continuar fent amb una segona operadora, que comença a vendre grans quantitats d’hidrocarbur l’octubre del 2024, però en només un mes, l’Agència també la va donar de baixa al registre. En aquell lapse de temps, entre l’octubre i el novembre, aquesta segona operadora hauria defraudat segons els investigadors 123 milions d’euros.
Finalment, a finals del 2024 es posa en marxa el frau a través d’una tercera operadora que, fins aleshores, havia estat venent hidrocarbur dins de dipòsit fiscal (abans que correspongui el pagament de l’impost especial i l’IVA) a altres operadors. Al cap de cinc dies de l’inici de la seva activitat fraudulenta, l’Agència també va donar de baixa aquesta operadora del Redef. Inhabilitades les tres operadores per operar com a majoristes d’hidrocarburs i, per tant, ja expulsades del mercat, continuen les investigacions, dirigides pel Jutjat d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional i sota la coordinació de la Fiscalia Anticorrupció.
Una “complexa” estructura de 38 societats
Finalment, l’Agència Tributària va destapar una “vasta i complexa” estructura formada per fins a 38 societats i dissenyada per a una doble finalitat: servir a la defraudació de l’IVA repercutit i no ingressat a les arques públiques, i traslladar a l’estranger els fons obtinguts amb el frau per intentar impedir-ne la traçabilitat. Una part dels fons obtinguts per l’organització, que també comptava amb una àmplia xarxa de testaferros i la col·laboració d’assessories legals per a la seva activitat delictiva, es destinava a adquirir societats amb alta al Redef, a fi de donar continuïtat a la defraudació. L’entitat ha acabat explicant que aquesta mecànica permetia un “ràpid augment” de les vendes a baix preu gràcies a la defraudació de l’IVA i una expansió de l’operativa per tot el territori nacional. L’impacte del frau a la Hisenda pública i sobre la competència al sector es concentrava en un escàs marge de temps de funcionament efectiu de l’organització.
El pitjor mal del sector petrolier
El president de Nieves Energia, Lluís Nieves, va alertar en una entrevista amb MónEconomia que considera el pitjor mal que pateix el sector petrolier: un frau que abasta més d’una cinquena part del mercat. “Al sector petrolier, per sobre d’un 20% del mercat és fraudulent”, va assegurar i va criticar que el control legislatiu sobre el sector estava molt mal dissenyat. “L’Estat intenta introduir una competència artificial al sector, per arrossegar els preus a la baixa. Això a curt termini va molt bé per a les dades macroeconòmiques, però molt malament per a les empreses, perquè no hi podem competir”, va afegir. Ho va denunciar abans de la modificació normativa que va entrar en vigor el gener del 2025 en virtut de la qual les societats d’alta al Registre d’Extractors d’hidrocarburs, el Redef, ja han de presentar declaracions mensuals i estar al sistema de Subministrament Immediat d’Informació, el SII.