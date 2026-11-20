«Los consumidores ya no se pueden segmentar, eso era antes, las nuevas herramientas y los nuevos comportamientos pueden descodificar el comportamiento de cada uno«, explica Andy Stalman (Buenos Aires, 1969), uno de los conferenciantes más reputados en el mundo del marketing aplicado a las marcas. Stalman es el autor de varios best-sellers en el ámbito del branding, todos ellos orientados al entorno de la idea de que las marcas deben ser más humanas, coherentes y auténticas: «el valor de las marcas se crea por su compromiso, por su empatía hacia el consumidor. Una marca no es un gasto, es una inversión. Cuando el contexto se mueve, lo que siempre lo aguanta todo es la marca«.

Stalman tampoco desconfía de las nuevas posibilidades del entorno digital, al contrario: «La tecnología se transforma en un igualador del juego. Iniciativas empresariales muy pequeñas son capaces de competir gracias a que ahora pueden llegar a todo el mundo«. De hecho, esta democratización del mercado que identifica Stalman hace que sea posible que gane quien crea la propuesta de valor más deseable, no los proyectos más grandes o los pioneros. Y pone ejemplos indiscutibles, como Google, Netflix, Spotify, Uber o Zoom. «Ninguna de estas marcas fue la primera en llegar al mercado, pero han sido las que han creado más valor, más identificación«.

«Tenemos una pandemia de soledad no deseada, acentuada por el consumo digital»

Andy Stalman tenía delante al público empresarial y profesional del Food Retail, uno de los clústeres más importantes del país. Y delante de ellos se ha hecho la gran pregunta: «¿Qué diferencia vuestras marcas, qué las hará mantener la preferencia de vuestros consumidores en el futuro?«. Y la respuesta al posicionamiento sostenible es el valor diferencial, la elección de un grupo objetivo a quien dirigirse y un adjetivo que califique fácilmente. «El ejemplo es Volvo=seguridad o bien Disney=fantasía«, explica Stalman, «ese es el objetivo de cualquier marca«.

El especialista en branded insiste en la humanización de las estrategias: «Tenemos una pandemia de soledad no deseada, acentuada por el consumo digital«. Y las empresas también deben ayudar, ofreciendo empatía. «Pero no abusar de ello, como aquel propietario de una cafetería que utilizaba Tinder para quedar con gente en su local. Después no se presentaba, pero llenaba las mesas«. Un proyecto que, aunque funcionó al principio, se ha convertido en un ejemplo de picardía, no de futuro.