“Els consumidors ja no es poden segmentar, això era abans, les noves eines i els nous comportaments poden decodificar el comportament de cadascú“, explica Andy Stalman (Buenos Aires, 1969), un dels conferenciants més reputats en el món del màrqueting aplicat a les marques. Stalman és l’autor de diversos best-sellers en l’àmbit del branding, tots ells orientats a l’entorn de la idea que les marques han de ser més humanes, coherents i autèntiques: “el valor de les marques es crea pel seu compromís, per la seva empatia de cara al consumidor. Una marca no és una despesa, és una inversió. Quan el context es mou, el que sempre ho aguanta tot és la marca“.
Stalman tampoc no desconfia de les noves possibilitats de l’entorn digital, al contrari: “La tecnologia es transforma en un igualador del joc. Iniciatives empresarials molt petites són capaces de competir gràcies a que ara poden arribar a tothom“. De fet, aquesta democratització del mercat que identifica Stalman fa que sigui possible que guanyi qui crea la proposta de valor més desitjable, no pas els projectes més grans o els pioners. I en posa exemples indiscutibles, com Google, Netflix, Spotify, Uber o Zoom. “Cap d’aquestes marques van ser les primeres en arribar al mercat, però han estat les que han creat més valor, més identificació“.
Andy Stalman tenia al davant el públic empresarial i professional del Food Retail, un dels clústers més importants del país. I davant d’ells s’ha fet la gran pregunta: “Què diferencia les vostres marques, què les farà mantenir la preferència dels vostres consumidors en el futur?“. I la resposta al posicionament sostenible és el valor diferencial, la tria d’un grup objectiu a qui adreçar-se i un adjectiu que qualifiqui fàcilment. “L’exemple és Volvo=seguretat o bé Disney=fantasia“, explica Stalman, “aquest és l’objectiu de qualsevol marca“.
L’especialista en branded insisteix en la humanització de les estratègies: “Tenim una pandèmia de soledat no desitjada, accentuada pel consum digital“. I les empreses també han d’ajudar, oferint empatia. “Però no abusar-ne, com aquell propietari d’una cafeteria que utilitzava Tinder per quedar amb gent al seu local. Després no s’hi presentava, però omplia les taules“. Un projecte que, per bé que funcionés al principi, s’ha convertit en un exemple de picaresca, no pas de futur.