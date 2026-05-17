Las hortalizas cultivadas por su fruto, las legumbres verdes, los huevos, el pescado y la carne se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España el último año –desde abril de 2025 hasta abril de 2026–, con aumentos que, en algunos casos, superan los dos dígitos. En concreto, según los últimos datos del IPC de abril publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y recogidos por Europa Press, las hortalizas cultivadas por su fruto, como son los tomates, pepino, calabacín, berenjena o el pimiento, entre otros; se han encarecido un 23% durante el último año, mientras que las legumbres verdes, como, por ejemplo, las judías y guisantes verdes, habas o los brotes de soja, entre otros; han subido de precio un 17,5%.

Por su parte, los huevos son hoy un 14,7% más caros que en abril de 2025; el pescado fresco, refrigerado o congelado, ha incrementado un 8,7% y las vísceras comestibles –hígados, riñones o sesos, entre otros– han elevado los precios un 8,6% el último año. Destacan también las subidas de precios de los preparados de marisco (+6,7%); los cítricos frescos como las naranjas, los limones o las limas, entre otros; que se han encarecido un 6,6% el último año, y la carne fresca (+5,1%).

Los alimentos que se han abaratado durante el último año

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan las frutas tropicales como el aguacate, el plátano, la banana, la piña, el mango, o las chirimoyas, entre otros, que han bajado de precio un 20,4%; los aceites vegetales (-5,9%); otras frutas frescas como son los melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, o los caquis se han abaratado un 5,4%; las patatas y otros tubérculos (-2,9%); el azúcar de caña y de remolacha (-2,5%); cereales (-1,8%), y macarrones, tallarines, cuscús y pastas alimenticias similares (-1,5%).

La subida de precios en la alimentación sigue siendo una de las principales aceleradoras de la inflación / EP

Los alimentos más caros de lo que llevamos de 2026

En los cuatro primeros meses del año 2026, los alimentos que más se han encarecido han sido las hortalizas cultivadas por su fruto (+24,8%), las legumbres verdes (+17,5%), el vino de uva (+5,6%), los preparados de marisco (+4,2%), otras hortalizas como el ajo, la cebolla, la zanahoria, la remolacha, el rábano y todo tipo de setas se han encarecido un 4,1%. Las fresas, fresones, frambuesas, arándanos y moras también se han encarecido un 4%.

Las bayas frescas, los alimentos que más bajan de precio

En valores mensuales, las hortalizas cultivadas por el fruto fueron los alimentos que más elevaron los precios en abril respecto a marzo, con un alza del 11,9%. Le siguen las frutas tropicales (+4%); las hortalizas de hoja o de tallo –lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor, brócoli y coles, entre otros– (+2%); el pescado fresco (+1,6%), y los cereales de desayuno y las patatas, ambos con alzas mensuales del 1,2%. Junto a los descensos, los productos alimenticios que más se abarataron en abril respecto al mes anterior fueron las bayas frescas (-26,3%); las legumbres verdes (-5,9%) y los cítricos frescos (-3%).