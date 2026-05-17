Les hortalisses cultivades pel seu fruit, els llegums verds, els ous i el peix i la carn es troben entre els productes alimentaris que més han disparat els preus a Espanya l’últim any –des de l’abril del 2025 fins a l’abril del 2026–, amb alces que, en alguns casos, superen els dos dígits. En concret, segons les darreres dades de l’IPC d’abril publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i recollides per Europa Press, les hortalisses cultivades pel seu fruit, com són els tomàquets, cogombre, carbassó, l’albergínia o el pebrot , entre d’altres; s’han encarit un 23% durant l’últim any, mentre que els llegums verds, com,p er exemple, les mongetes i pèsols verds, faves o els brots de soja, entre altres; han pujat de preu un 17,5%.
Per la seva banda, els ous són avui un 14,7% més cares que a l’abril del 2025; el peix fresc, refrigerat o congelat, s’ha incrementat un 8,7% i les despulles comestibles –fetges, ronyons o cervells, entre altres– han elevat els preus un 8,6% l’últim any. Destaquen també les pujades de preus dels preparats de marisc (+6,7%); els cítrics frescos com les taronges, les llimones o les llimes, entre altres; que s’han encarit un 6,6% el darrer any, i la carn fresca (+5,1%).
Els aliments que s’han abaratit durant el darrer any
A l’altre extrem, entre els pocs productes alimentaris que s’han abaratit l’últim any destaquen les fruites tropicals com l’alvocat, el plàtan, la banana, la pinya, el mango, o les xirimoies, entre altres, que han baixat de preu un 20,4%; els olis vegetals (-5,9%); altres fruites fresques com són els melons, síndries, kiwis, raïms, magranes, o els caquis s’han abaratit un 5,4%; les patates i altres tubercles (-2,9%); el sucre de canya i de remolatxa (-2,5%); cereals (-1,8%), i macarrons, tallarines, cuscús i pastes alimentàries similars (-1,5%).
Els aliments més cars del que portem de 2026
En els quatre primers mesos de l’any 2026, els aliments que més s’han encarit han estat les hortalisses cultivades pel seu fruit (+24,8%), els llegums verds (+17,5%), el vi de raïm (+5,6%), els preparats de marisc (+4,2%), altres hortalisses com l’all, la ceba, la pastanaga, la remolatxa, el rave i tot tipus de bolets s’han encarit un 4,1%. Les maduixes, maduixots, gerds, nabius, nabius i mores també s’han encarit un 4%.
Les baies fresques, els aliments que més baixen de preu
En valors mensuals, les hortalisses cultivades pel fruit van ser els aliments que més van elevar els preus a l’abril respecte al març, amb una alça de l’11,9%. El segueixen les fruites tropicals (+4%); les hortalisses de fulla o de tija –enciam, escarola, endívies, cabdells, canonges, carxofes, bledes, coliflor, bròquil i cols, entre d’altres– (+2%); el peix fresc (+1,6%), i els cereals d’esmorzar i les patates, tots dos amb alces mensuals de l’1,2%. Al costat dels descensos, els productes alimentaris que més es van abaratir a l’abril respecte al mes anterior van ser les baies fresques (-26,3%); els llegums verds (-5,9%) i els cítrics frescos (-3%).