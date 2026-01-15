La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha alertado de un nuevo fraude que intenta obtener información personal y bancaria enviando una carta a los pensionistas. La misma TGSS avisa que se trata de una carta que circula periódicamente y que en los últimos días ha vuelto a ganar protagonismo después de que el gobierno español haya actualizado las pensiones y haya salido en todos los medios.

El aviso se ha hecho desde su cuenta oficial de X, en la cual ha publicado un modelo de esta carta, generalmente llena de errores y con peticiones de información muy sospechosas, con el siguiente mensaje: “Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta entre los pensionistas. No piques. La Seguridad Social nunca te pedirá estos datos”.

Cuidado. Fraude.

Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas.

No piques.

La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos. pic.twitter.com/K5CcBqXOHv — Información TGSS (@info_TGSS) January 11, 2026

Pistas para detectar la estafa

El documento, hecho sin mucho esmero ni interés, normalmente está destinado a pensionistas que viven solos o tienen poco contacto social y que creen de buena fe que la Seguridad Social se pone en contacto con ellos para ayudarles a solucionar una incidencia. En este caso, los estafadores fingen que se ha producido un “ataque informático” que ha provocado una pérdida de información importante en la base de datos de la Seguridad Social que pone en riesgo el aumento de las pensiones anunciado hace pocos días por el gobierno español.

“Por encima de todo habrá un incremento de las pensiones, jubilaciones por lo cual es necesario que nos adjunte la siguiente documentación”, dice la carta, redactada con falta de ortografía y de sintaxis. Luego pide una fotocopia del DNI, una fotografía de un extracto bancario y la cantidad de la última prestación que se cobró. Todo para obtener los datos personales y bancarios que necesitan para realizar estafas posteriores, en general por teléfono y suplantando el banco.