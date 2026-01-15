La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha alertat d’un nou frau que intenta obtenir informació personal i bancària enviant una carta als pensionistes. La mateixa TGSS avisa que es tracta d’una carta que circula periòdicament i que en els últims dies ha tornat a recuperar protagonisme després que el govern espanyol hagi actualitzat les pensions i hagi sortit a tots els mitjans.
L’avís l’ha fet des del seu compte oficial d’X, en la qual ha publicat un model d’aquesta carta, generalment plena d’errades i amb peticions d’informació molt sospitoses, amb el següent missatge: “Compte. Frau. Torna a circular aquesta entre els pensionistes. No piquis. La Seguretat Social mai et demanarà aquestes dades”.
Cuidado. Fraude.— Información TGSS (@info_TGSS) January 11, 2026
Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas.
No piques.
La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos. pic.twitter.com/K5CcBqXOHv
Pistes per detectar l’estafa
El document, fet sense gaire traça ni interès, normalment està destinat a pensionistes que viuen sols o tenen poc contacte social i que creuen de bona fe que la Seguretat Social es posa en contacte amb ells per ajudar-los a solucionar una incidència. En aquest cas, els estafadors fingeixen que s’ha produït un “atac informàtic” que ha provocat una pèrdua d’informació important a la base de dades de la Seguretat Social que posa en risc l’augment de les pensions anunciat fa pocs dies pel govern espanyol.
“Per sobre de tot hi haurà un increment de les pensions, jubilacions per la qual cosa és necessari que ens adjunti la següent documentació”, diu la carta, redactada amb falta d’ortografia i de sintaxi. Llavors demana una fotocòpia del DNI, una fotografia d’un extracta bancari i la quantitat de l’última prestació que es va cobrar. Tot per obtenir les dades personals i bancàries que necessiten per realitzar estafes posteriors, en general per telèfon i suplantant el banc.