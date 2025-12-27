El món del disseny i la decoració sempre són un punt de partida per a la innovació i la creativitat a l’hora d’aportar funcionalitat, però també un toc únic a cada espai. Sovint aquestes idees creatives es fusionen amb d’altres que en un primer moment semblen ben oposades. D’aquest diàleg entre disciplines aparentment allunyades neixen propostes inesperades com és el cas de PongoTodo, una startup catalana que uneix la il·luminació amb la pastisseria per crear productes que recorden a dolços artesanals. Inspirant-se en l’univers gastronòmic i en l’experiència sensorial del menjar, tres estudiants de disseny van unir-se amb la idea de convertir-se en “xefs del disseny” per transformar la llum de cada habitació en una proposta singular.
La seva primera col·lecció, anomenada “Petits Four”, comercialitza làmpades impreses en 3D, i que estan inspirades en sabors concrets de pastisseria. La idea va sorgir quan la Lara Hernansanz i el Guillem Solans van presentar la seva primera idea del que podien ser aquestes làmpades al Design Market, on van trobar-se amb l’Arnau Fernández, el tercer fundador de PongoTodo, per unir la formació a nivell tècnic, els coneixements gràfics i les idees creatives per tirar endavant la seva pròpia empresa. Després d’uns mesos cuinant-se a foc lent, al setembre van llançar al mercat ‘Merengue’, ‘Guinda’ i ‘Bombón’, les tres primeres làmpades de la companyia. Els colors pastel i les formes petites i rodones del producte van traslladar la idea de dissenyar il·luminació a fusionar-lo amb el món dels dolços. “Vam veure que en ajuntar aquests dos conceptes se’ns obria una porta de possibilitats de crear làmpades inspirades en diferents pastissos”, explica Lara Hernansanz.
Les impressores 3D on cuinen els seus dolços
Des de PongoTodo han apostat per la producció amb impressores 3D per la “facilitat i versatilitat” que els oferia el mètode, apunta Guillem Solans. Durant 14 hores les seves impressores treballen per aconseguir cada peça, que després és muntada a mà. Totes les làmpades són magnètiques i compatibles entre elles, pel que es poden intercanviar per combinar-les. “Les impressores no deixen de ser els nostres forns, i aquest mètode ens permet jugar amb colors i formes molt més que un procés de motlles o injecció”, explica Solans. A més, produir amb aquesta “versatilitat” també els ha permès llançar productes exclusius, com una versió de la seva làmpada especial per a la tardor, amb colors carabassa i fora de la gamma principal, que els dona la possibilitat de “crear amb tocs diferents sense sortir-nos massa del nostre camí”, afegeix.
Actualment, compten amb vuit impressores 3D per a la fabricació dels seus ‘petit four’, però de cara al nou any volen augmentar aquesta xifra fins a les 18. “Estem en un punt còmode amb la rotació que hem pogut establir amb les nostres màquines, però augmentar el nombre d’impressores 3D ens permetria organitzar-nos millor”, afegeix Arnau Fernández.
Posicionament clau de les seves làmpades
Les seves làmpades es poden trobar a showrooms de disseny o a diferents markets en els quals participen, a més de la seva web, però des de PongoTodo també han volgut situar les seves creacions en el lloc que els ha inspirat: les pastisseries. “Creiem que té molt sentit que la gent també ens pugui trobar allà on el dolç es consumeix. No tant com a punt de venda, sinó on la gent ens pugui veure i conèixer la nostra història mentre es pren un cafè”, explica Fernández. “Els llocs on tot és disseny sovint estan molt saturats, per això creiem que també és important que es puguin veure els nostres productes en el dia a dia”, afegeix.
En aquesta línia, Fernández explica que la majoria de les seves vendes s’han fet a Barcelona i al conjunt de l’estat espanyol, on han guanyat més visibilitat, però a poc a poc van veient com, a través de la seva pàgina web, les seves làmpades es comencen a vendre a altres indrets d’Europa. “De moment ens estem obrint a França i Suïssa, però també creiem que els nostres productes poden encaixar a països del nord d’Europa, on busquen el color per decorar casa seva”, explica Solans, que afegeix que en menys d’un any han pogut donar a conèixer els seus productes a través de markets, però també destaca el paper d’internet i les xarxes socials per fer les primeres passes.