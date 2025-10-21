Canvi de rumb dins de Mediapro. El grup inversor xinès Orient Hontai, majoritari dins la companyia, ha decidit rellevar el fundador Tatxo Benet del capdavant de la companyia. A partir d’ara, el seu lloc com a president executiu l’ocuparà Sergio Oslé, segons ha avançat El Confidencial aquest dimarts. D’aquesta manera, doncs, el grup inversor xinès ha optat per canviar el president de la companyia -i fundador, juntament amb Jaume Roures– malgrat les seves pretensions de mantenir-se al càrrec. El perfil de Tatxo Benet, però, ni cap dels noms que ha proposat ell mateix per substituir-lo com a president executiu de la societat, ha convençut Orient Hontai. En canvi, el grup xinès s’ha decantat per Sergio Oslé, un perfil que se situa més en l’òrbita espanyola que catalana.
Sergio Oslé és l’exconseller delegat de Telefónica i president de Movistar +, i també és un dels perfils que contemplaven més des del fons inversor xinès per pilotar la nova etapa de Mediapro. Això es deu al fet que Orient Hontai, segons detallen fonts del sector a El Confidencial, ha acabat decidint després d’assessorament extern que la productora audiovisual necessita una reestructuració interna de la cúpula per engegar una nova etapa. Especialment, després que Mediapro hagi perdut els drets televisius del futbol. Amb el perfil d’Oslé, doncs, el fons inversor propietari de la societat, busca iniciar una nova etapa de negocis per recuperar, d’alguna manera, la seva solvència. Un objectiu que consideren que no es podia fer amb Tatxo Benet al capdavant.
Sergio Oslé, el nou president de Mediapro
Sergio Oslé és enginyer de telecomunicacions per la Universitat del País Basc, i en el seu currículum també hi consta un màster en administració d’empreses per la prestigiosa Universitat Stanford. L’any 2000, fa un quart de segle, es va incorporar a McKinsey & Company, signatura, de la qual va ser soci des de 2010 fins a finals de 2017, coliderant les àrees de Telco i Mitjana. El desembre de 2017 es va incorporar al Grup Telefónica com a president de Movistar+, responsabilitat que va compatibilitzar, a partir de novembre de 2019, amb la direcció de Màrqueting i Producte per a Gran Públic. A partir de 2021 va rebre el càrrec de conseller delegat de la companyia.