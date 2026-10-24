La seguretat dels recursos davant el canvi climàtic￼

Fa temps que el canvi climàtic va deixar de ser una amenaça hipotètica: ja és un dels reptes més grans per a la nostra qualitat de vida. Es manifesta amb una intensitat especial en la durada de les sequeres i en la magnitud dels fenòmens meteorològics, així com en la pèrdua de biodiversitat i de recursos naturals. A l’estat espanyol, la disponibilitat d’aigua disminuirà en les pròximes dècades mentre que la demanda continuarà creixent. A aquests reptes s’hi sumen les exigències d’una transició energètica sostenible.
Veolia impulsa la transformació ecològica mitjançant solucions d’aigua, energia i residus amb l’objectiu de descarbonitzar, descontaminar i regenerar els recursos naturals. A l’estat espanyol compta amb més de 18.000 professionals que desenvolupen projectes de sostenibilitat adaptats a la realitat local. Per a la companyia, la seguretat ambiental consisteix a garantir l’accés continu i fiable a recursos i serveis essencials, que guanyen encara més importància en temps d’incertesa climàtica i geopolítica.
Infraestructures més resilients
És essencial dissenyar i operar infraestructures crítiques amb criteris d’eficiència, flexibilitat, sostenibilitat i capacitat de resposta, perquè siguin resilients davant el canvi climàtic, garanteixin la continuïtat de serveis essencials com l’aigua i l’energia i, alhora, protegeixin l’entorn i reforcin la cohesió territorial.
Regenerar l’aigua per a nous usos
Regenerar els recursos naturals és un eix estratègic per garantir la seguretat hídrica futura. Amb una àmplia capacitat d’inversió i una experiència contrastada en aquest àmbit, Veolia s’ha consolidat com a referent a l’estat: la companyia regenera més del 15 % de l’aigua que tracta.
El paradigma d’aquesta tasca són les ecofactories per les quals aposta Veolia: antigues depuradores transformades en instal·lacions respectuoses amb l’entorn i energèticament autosuficients, on el recurs es reutilitza, es valoritza i s’integra de nou al territori amb el màxim valor afegit.
A l’Ecofactoria Gavà-Viladecans (Barcelona), l’aigua regenerada s’utilitza tant per regar conreus com per preservar l’equilibri ambiental del parc agrari i de les reserves naturals del delta del Llobregat. L’Ecofactoria de Palència funciona amb cogeneració i energia fotovoltaica, garantint la qualitat de l’aigua abocada, l’autosuficiència energètica i la integració ambiental.
Energia local per a la descarbonització
Veolia impulsa la descarbonització amb solucions d’eficiència energètica i energia renovable local assequible.
Destaca el projecte Ecoenergies Barcelona, desenvolupat amb l’Ajuntament de Barcelona a través de BSM, que valoritza l’energia residual per subministrar calefacció, refrigeració industrial, climatització i aigua calenta sanitària a edificis de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.
A més, Veolia gestiona tota la cadena de subministrament de la biomassa a l’estat espanyol, des del bosc fins a les instal·lacions finals. Aprofita residus forestals, agrícoles i de podes urbanes per produir energia renovable, prevenir incendis i conservar els boscos, amb una gestió anual superior a 250.000 tones amb certificació SURE.
Així mateix, desenvolupa solucions de geotèrmia que utilitzen la calor del subsol per oferir calefacció, refrigeració i aigua calenta de manera contínua, sense dependre de la meteorologia. El 2025, aquesta tecnologia va evitar l’emissió de més de 800 tones de CO₂, equivalent al que absorbeixen anualment 42.000 arbres.
Un futur més preparat davant el canvi climàtic
Garantir la seguretat dels recursos demana avançar cap a infraestructures més resilients i models que prioritzin l’eficiència i la circularitat. Amb la seva experiència i capacitat d’innovació, Veolia contribueix a construir territoris més sostenibles, autosuficients i preparats per al futur.