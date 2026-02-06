El Sabadell rebaixa el benefici fins als 1.775 milions en l’any de l’OPA

El Banc Sabadell confirma les expectatives dels analistes i tanca el 2025 com l’única entitat financera de l’Ibex-35 amb un benefici inferior al del curs anterior. L’entitat catalana ha reportat uns guanys de 1.775 milions d’euros, un 2,8% menys que el 2024, quan va generar un resultat net històricament elevat de 1.827 milions. Entre els culpables, l’OPA hostil que el BBVA hi va dirigir durant bona part dels darrers dos cursos: segons la companyia que presideix Josep Oliu, si s’eliminen els “extraordinaris de 2024”, el benefici hauria augmentat un 3,4%. Els presentats avui són, a més, els primers resultats després de l’anunci que César González-Bueno deixarà d’estar al capdavant de l’empresa, i serà substituït per Marc Armengol, el fins ara primer directiu de la filial britànica, TSB, venuda al Banc Santander en ple conflicte amb el Banc de Bilbao.
Sobre aquest resultat, el Sabadell ha comunicat també un nou programa de recompra d’accions per valor de 800 milions d’euros, que ha estat autoritzat pel Banc Central Europeu i començarà a rodar el pròxim dilluns dia 9 de febrer. D’aquests, 365 milions provenen dels beneficis assolits el 2025, mentre que els 435 milions restants s’hi dediquen per redistribuir el capital per sobre del 13% CET1 que marca l’estratègia del banc català. A aquesta recompra s’afegeixen els 700 milions distribuïts en forma de dividend a compte dels resultats del 2025, així com la redistribució extraordinària de 50 cèntims per acció arran de la venda de TSB.
Més enllà dels costos extraordinaris, les magnituds del banc han anat a l’alça. L’activitat comercial ha permès elevar la rendibilitat del grup (RoTE) fins al 14,3%, i s’espera que assoleixi el 14,5% durant el 2026; mentre que la ràtio de capital s’eleva fins al 13,65%. En línia amb la resta d’entitats financeres espanyoles, el Sabadell ha patit una caiguda pròxima al 4% en el marge d’interessos, fins als 4.837 milions d’euros, llastat per les rebaixes de tipus del Banc Central Europeu. Ara bé, assumeixen que, amb la situació monetària estabilitzada, aquesta partida torni a créixer “a un ritme superior a l’1%” en el curs que ara comença.
Millores en el crèdit
La rebaixa dels tipus d’interès ha ajudat a elevar el volum de crèdit viu a tots els segments rellevants del compte del Sabadell. L’alça més significativa s’ha detectat als crèdits al consum, amb prop d’un 18% més any a any, fins als 5.400 milions d’euros prestats; seguit dels crèdits al sector públic, que escalen més d’un 10% i freguen els 11.000 milions d’euros. El motor de l’activitat creditícia de la companyia, però, són encara les hipoteques i, especialment, el segment empresarial: els préstecs per a compres d’habitatge han crescut més d’un 5%, i s’han quedat a prop dels 40.000 milions d’euros; mentre que el finançament a pimes i grans empreses s’ha acostat als 45.000 milions d’euros, un 2,4% més que un any abans.
Amb tot, la directiva catalana celebra el compliment dels compromisos financers, malgrat haver retallat el benefici en termes interanuals. Segons González-Bueno, els guanys del 2025 “permeten confirmar les previsions del pla estratègic 2025-2027”, fet que queda confirmat amb els nous programes de retribució a l’accionista. “El projecte del Sabadell se sustenta en uns objectius de rendibilitat que donen suport a una remuneració atractiva per als nostres accionistes”, argumenta l’encara primer executiu. Per la seva banda, el director financer, Sergio Palavecino, ha destacat les “dinàmiques de negoci i de balanç positives que el porten a generar capital a ritmes molt elevats durant l’any”. Sobre aquestes xifres, el grup es permet “autofinançar el creixement del llibre de crèdit i oferir una remuneració atractiva a l’accionista”.