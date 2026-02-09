Les recompres esperonen la gran banca a la borsa amb el Sabadell al capdavant

L’inici del nou programa de recompra d’accions del Banc Sabadell ha sentat bé al seu valor al mercat. Després d’una patacada pròxima al 5% el passat divendres, marcada per un benefici en línia amb les expectatives dels analistes i la sortida del conseller delegat, César González-Bueno, l’entitat vallesana va de camí de recuperar-se completament a mitja sessió d’aquest dilluns. Amb una escalada d’un 4,4%, els títols vallesans ja es troben a tocar dels 3,25 euros, un guany substancial si es compara amb els 3,1 amb què va concloure la setmana de resultats. La recuperació ha anat en línia amb el programa de recompra d’accions anunciat durant la presentació de comptes, per un valor d’uns 435 milions d’euros, que busca liquidar més de 502 milions d’accions del Sabadell. La proposta ha agradat els inversors, que l’han elevat fins al punt que triplica les pujades de la resta d’entitats financeres de l’Ibex-35 -en un dia, val a dir, positiu en termes generals per als bancs espanyols-.
Amb aquest programa de recompra, el Sabadell busca rebaixar el volum d’unes accions que considera “infravalorades”. Per a l’encara conseller delegat, César González-Bueno, els indicadors que serveixen tradicionalment per valorar les accions d’una cotitzada, com són la rendibilitat per dividend i el múltiple sobre benefici, són més generosos amb les altres entitats financeres de l’Estat. En aquest sentit, va sostenir que la recompra anava en “el millor interès de tots els accionistes”.
El director financer de l’entitat, Sergio Palavecino, defensava el projecte tot assegurant que permetria que “els accionistes que es quedin al capital del banc seran propietaris d’una part major” d’aquest, fet que els generaria un millor rendiment en el mercat obert. Permetria també mantenir els dividends per acció fins i tot amb una distribució de benefici més baixa en termes absoluts que s’espera per al 2026 arran de la venda de la filial britànica TSB, que aportava prop d’una cinquena part dels guanys del grup. D’aquesta manera, la directiva sabadellenca espera mantenir el compromís de superar els 20,44 cèntims per acció en els seus pagaments anuals en efectiu a l’accionariat.
CaixaBank i BBVA, també rebaixant
Tant BBVA com CaixaBank es troben immersos en sengles programes de recompra d’accions, que serveixen per impulsar el valor dels seus títols en el mercat de renda variable. L’entitat basca es va llançar a rebaixar el volum en circulació després del fracàs de l’OPA sobre el Sabadell, que va permetre alliberar bona part del seu capital sobrant. El 22 de desembre, la companyia que presideix Carlos Torres va encetar un programa extraordinari de recompra pròxim als 4.000 milions d’euros, el més gran de la seva història; dins d’un compromís de redistribució de capital de 36.000 milions d’euros fins al 2028. Aquest mateix dilluns, el grup ha anunciat que l’execució ja frega els 810 milions d’euros, prop d’una quarta part del total mobilitzat. Creix a la borsa, així a un ritme llunyà al dels catalans, però també significatiu: suma un 1,54%, prop de 20 cèntims per acció des del tancament de divendres.
CaixaBank, per la seva banda, es troba immers en el seu setè programa de recompra d’accions, per un valor total d’uns 500 milions d’euros. Segons la companyia que dirigeix Gonzalo Gortázar, aquest cap de setmana va superar el 40% del llindar compromès, amb més de 202 milions d’euros ja executats. Cal recordar que el full de ruta de recompra durarà un màxim de sis mesos. En total, ha adquirit prop de 20 milions d’accions pròpies, a un valor superior als 11,25 euros, poc menys de 20 cèntims per sobre del preu de mercat. En la primera meitat de la jornada, el grup cotitza un 1% per sobre del tancament de divendres, i es queda a poc més d’un cèntim d’assolir els 11 euros per acció.