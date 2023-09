La pròxima edició de la BNEW serà pols d’atracció de la nova economia

En constant creixement, hub d’innovació i enorme captació de talent i inversió estrangera. Així es podria definir Catalunya en termes d’innovació, projecció internacional i evolució del sector tecnològic. Segons el recent estudi Tech Hubs Overview, impulsat pel Mobile World Capital Barcelona i en col·laboració amb Acció (l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya) Barcelona és capital europea de hubs tecnològics.

Segons l’informe, la regió catalana acull un total de 96 centres de desenvolupament de tecnologia globals, que des de l’any 2018 s’han doblat considerablement. L’atracció de centres tecnològics és una estratègia crucial i d’alt valor afegit pel territori, ja que aporten creixement en tres àmbits: captació de talent local i internacional molt especialitzat, forta dinamització de l’economia i creació de coneixement associat a la innovació i digitalització.

En aquest context és on s’englobarà la nova edició del Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà el 2 d’octubre fins al 5 d’octubre a l’emblemàtic edifici DFactory, el hub d’innovació de la indústria 4.0 impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). La nova edició del BNEW preveu la participació de més de 500 speakers que oferiran fins a 140 hores de contingut, distribuïdes en 100 panells, sessions i debats.

A més, també comptarà amb 400 empreses participants i amb una previsió de més de 12.000 assistents, amb representació de 70 països d’arreu del món. Per a poder inscriure’s, el BNEW disposa d’una pàgina web amb tota la informació de l’esdeveniment, i els perfils de Twitter i Linkedin són els perfils oficials des d’on s’estan donant a conèixer els speakers i les empreses participants.

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca; Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB; Maria Eugència Gay, segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; Albert Castellanos, secretari general d’Empresa i Competitivitat; i Laia Bonet, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona / Cedida

Segons el delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, “amb la celebració del BNEW volem crear aquest nexe d’unió entre el sector B2B i la nova economia, amb l’objectiu de compartir coneixement i establir sinergies entre els professionals de diversos sectors que tenen un pols d’atracció en comú: la nova economia”.

Nova edició amb 7 eixos verticals

Els 7 eixos verticals que encapçalaran aquesta nova edició seran Proptech, Digital Industry, Mobility, Sustainability, Talent, Health i Experience. Aquest octubre tindrem l’oportunitat d’escoltar professionals que dialogaran en l’àmbit de la indústria 4.0, la innovació tecnològica i presentaran les seves solucions tant pels sectors industrials i econòmics del territori com per a la societat i el seu desenvolupament social.

En primer lloc, trobem BNEW Proptech, que profunditzarà sobre el paper de les eines tecnològiques aplicades al sector immobiliari, la seva implementació en la cerca d’un habitatge, l’evolució fintech i els reptes del Real State en l’àmbit de les smart cities. En segon lloc, el BNEW Health, que explorarà la incorporació de la indústria 4.0 en el camp de la salut, l’envelliment saludable, els avenços tecnològics en l’atenció mèdica i la incorporació de la telemedicina, així com l’exploració del potencial de la robòtica assistencial i com la intel·ligència artificial (IA) i el Machine Learning ajuden a prevenir i tractar malalties cròniques.

Com a les anteriors edicions, també trobarem el BNEW Digital Industry, des d’on s’abordaran àrees d’innovació, com el paper de la robòtica, la IA i l’Internet de les Coses (IoT) a les empreses, i també qüestions relacionades amb el seu desenvolupament tecnològic, ja sigui en termes de ciberseguretat, l’acceleració cap a la indústria 4.0 i l’automatització.

En el seu cas, el BNEW Talent intentarà donar resposta a les noves necessitats formatives, com és el cas de l’emprenedoria i les habilitats del futur, el lideratge empresarial i el foment de la cultura inclusiva, i com s’integra el concepte Smart Knowledge en el panorama de la formació, talent i creixement professional. El BNEW Sustainability reflexionarà sobre els ODS i com les empreses privades i els organismes es poden alinear a l’Agenda 2030, com per exemple des de la descarbonització de la companyia, la gestió sostenible de l’aigua, la implementació de l’economia circular i la revolució de la indústria i la moda sostenible.

Per últim, el BNEW Mobility presentarà aquelles solucions més disruptives en matèria de mobilitat sostenible, intel·ligent i elèctrica per part del sector privat i els organismes públics, i així reduir la petjada de carboni de la societat i afavorir una millor mobilitat de cara al futur. I en el cas del BNEW Experience, aquest espai oferirà una zona d’oci on el públic assistent podrà gaudir de la gastronomia, la cultura i el disseny de Barcelona.

A més, l’edició d’aquest any compta amb un format híbrid, amb tota una part presencial i una altra digital que es complementaran entre si, i donaran accés a les taules rodones i ponències a qualsevol persona interessada. “El BNEW és l’epicentre de la nova economia i tenim molt bones expectatives per aquesta pròxima edició. L’any passat vam reunir a més de 12.000 participants de més de 107 països, i el nostre objectiu és superar-nos. El BNEW reunirà excel·lents professionals especialitzats, amb propostes disruptives de tecnologia 4.0, que segur que serà de gran interès per a tots els assistents” afirma Blanca Sorigué, directora general del CZFB.