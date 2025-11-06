El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha incidit en el model de negoci del banc català tres setmanes després del fracàs de l’OPA del BBVA. En una conferència al Col·legi d’Economistes, el directiu ha desvinculat la internacionalització dels bancs de la seva competitivitat i ha defensat que l’impuls del sector bancari europeu no implica necessàriament que s’hagi de “forçar” un creixement estructural de les empreses. En aquest sentit, Oliu veu en el resultat de l’OPA un exercici de “pragmatisme i racionalitat” dels accionistes del Sabadell, que no s’han deixat emportar pel missatge que “una empresa ha de ser més competitiva pel fet de ser més gran”.
“A Espanya tenim el repte d’incrementar la dimensió de les nostres empreses, però la competitivitat no es mesura només per la mida empresarial”, ha insistit Oliu en la seva intervenció. De fet, el directiu ha apostat per un model empresarial mixt capaç de compatibilitzar les grans entitats europees i els bancs amb una visió local, el gran argument que el Sabadell ha utilitzat els darrers mesos per defensar-se de l’OPA.
Una fusió entre tots dos bancs hauria suposat un creixement exponencial del BBVA a l’estat espanyol. També sobre l’OPA, Oliu ha recordat que l’operació, malgrat haver fracassat, ha deixat “molts temes sobre la taula”. El directiu ha expressat la necessitat de revisar la normativa que regula les operacions de compra entre empreses.
Mirada posada a Europa
Un cop superat el tràngol de l’OPA, Oliu ha posat la mirada a Europa. El directiu de l’entitat vallesana aposta per homogeneïtzar el mercat a escala continental i ha apostat per aconseguir un únic mercat bancari. “Europa és un sistema molt fragmentat, i no només per la legislació bancària”, ha dit. “Els bancs paneuropeus poden servir per a les coses que poden servir, però difícilment donaran resposta al que és un conjunt de 27 països”, ha agregat durant la seva intervenció.