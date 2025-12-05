Multa milionària a X per “enganyar els usuaris” amb els comptes verificats

La Comissió Europea imposa una multa de 120 milions d’euros a Twitter, ara coneguda com a X, per les seves pràctiques “enganyoses” en la verificació de pagament dels usuaris de la xarxa social. Brussel·les alerta que la companyia propietat d’Elon Musk ofereix un sistema de reconeixement personal “enganyós”, el famós tick blau que han adquirit milers de comptes a tot el planeta. Segons l’executiu comunitari, la insígnia prèmium “dona a entendre que al darrere d’un compte hi ha un usuari real”; quan, majoritàriament, no és el cas.
A més, acusen la tecnològica de violar la normativa digital dels 27 per negar l’accés a les seves dades de publicitat, i de bloquejar l’accés a dades que haurien de ser públiques sota la llei de la UE, com ara les xifres d’interaccions; una eina imprescindible per estudiar “qüestions fonamentals”, com ara els estudis de continguts, la polarització política o l’impacte de les xarxes en la salut mental dels usuaris.
Segons la Comissió, les pràctiques de Twitter violen les obligacions instaurades per la llei europea de serveis digitals, la DSA, una de les mesures estrella de l’estada de la presidenta Ursula von der Leyen a Brussel·les. La vicepresidenta de Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, la conservadora finesa Henna VIrkkunen, ha acusat la plataforma “d’enganyar els usuaris amb marques de verificació, ocultant informació en els anuncis o excloent-hi investigadors”, una estratègia del silenci que “no té cabuda a l’internet de la Unió Europea”.
Ignorant la Casa Blanca
La Comissió Europea ha entomat aquesta ofensiva contra X malgrat les amenaces que hi va professar el passat cap de setmana el vicepresident dels Estats Units, JD Vance. En una recent publicació, precisament, al seu compte de l’antic Twitter, Vance va assegurar que “la Unió hauria de donar suport a la llibertat d’expressió, i no atacar companyies nord-americanes per qualsevol porqueria”. Malgrat els atacs de Vance, l’executiu dels 27 assegura que la multa és “proporcionada”. Aplica 45 milions d’euros pels “enganys” en la verificació; 40 més per amagar els anuncis i uns 35 addicionals per l’absència de dades públiques. Es tracta de la primera aplicació en forma de multa de la DSA, i en podrien arribar més, fins i tot dins la mateixa Twitter. De fet, el govern encarta porta a terme dues investigacions que tornarien a enfrontar la tecnològica aamb la normativa continental.