Una marca catalana s’imposa a Europa per mantenir el seu logotip

Una de les empreses més reconegudes de Catalunya, la joieria Tous, ha guanyat un recurs davant la justícia europea per poder mantenir el seu famós logotip de l’os. Aquest dimecres el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha donat la raó a l’empresa catalana en la disputa que té amb la companyia polonesa Apart pel seu logo. De fet, el tribunal amb seu a Luxemburg ha rebutjat un recurs d’Apart amb el qual volia aconseguir que es declarés la caducitat del símbol de l’os registrat per Tous.

L’empresa polonesa al·legava que Tous no n’havia fet ús de l’os “durant un període ininterromput de cinc anys”. En la sentència, el TGUE avala una decisió de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) que considera que el logotip de Tous té un “caràcter distintiu” per la qual cosa els consumidors el reconeixen “clarament” fins i tot quan es mostra amb variacions.

“L’EUIPO va concloure encertadament que l’ús de la marca impugnada sota formes que divergien lleugerament del signe registrat no alterava el seu caràcter distintiu”, apunta el TGUE. A més, el tribunal europeu remarca que el fet que el signe de l’os de Tous s’hagi mostrat amb variacions “no impedeix que el consumidor el reconegui i identifiqui els productes en qüestió únicament a través del signe en qüestió”.

Imatge d’una de les botigues de Tous / Tous

Un cas que ve de lluny

Tot aquest conflicte entre Tous i Apart es remunta al 2017, quan l’empresa polonesa va demanar a l’EUIPO la caducitat del signe de l’os de Tous, registrada l’any 2009. Els polonesos al·legaven que la marca catalana no havia fet ús del logotip de l’os durant aquest període de cinc anys seguits i un any després la companyia catalana va presentar proves per demostrar que sí que n’estava fent ús. L’EUIPO va estimar parcialment la demanda i Tous va quedar-se sense el dret d’utilitzar el seu distintiu en alguns productes, com metalls preciosos, instruments cronomètrics, cuir, pells d’animals i alguns tipus de roba i sabates.

Malgrat donar-los parcialment la raó, l’empresa polonesa va voler anar més enllà i va recórrer contra la decisió de l’EUIPO perquè només acceptava parcialment la seva demanda. L’oficina europea va desestimar el recurs en concloure que Tous sí que havia fet ús del símbol de l’os i que era “immediatament identificable” pels consumidors, també quan es feia servir amb “variants”. Aquesta és la decisió que Apart ha portat al TGUE, que ara l’ha avalat.