ICL ha fet marxa enrere i ha decidit suspendre el projecte per construir una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent que va anunciar el passat mes de gener. La iniciativa, dissenyada en col·laboració amb l’empresa xinesa Dynanonic, preveia una inversió de 285 milions per reconvertir les antigues instal·lacions mineres que ICL té al municipi i que estan tancades des del 2020. Segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la decisió de suspendre el projecte s’ha pres després de revisar l’evolució del mercat.
La finalització d’una subvenció del Departament d’Energia dels Estats Units i la manca d’ajuts econòmics de la Comissió Europea han estat decisius. L’administració Trump ha liquidat les ajudes al vehicle elèctric que va impulsar el govern federal durant l’etapa de Joe Biden i això ha provocat una reacció en cadena en diversos projectes vinculats a la cadena de valor de les bateries. De fet, l’anunci també afecta una altra inversió prevista als EUA.
En paral·lel, ICL havia demanat una ajuda de 140 milions a través de l’Innovation Fund, però a principis de novembre es va comunicar que el projecte de Sallent havia quedat fora i en comprometia la viabilitat econòmica, ja que els elevats costos d’inversió i els baixos preus actuals dels materials per a bateries elèctriques no el feien rendible.
ICL manté el seu compromís amb el Bages
Amb tot, ICL ha assegurat que manté el seu compromís amb el Bages i vol crear una taula de treball amb els governs català i espanyol per identificar projectes alternatius per recuperar l’espai industrial de Sallent. Segons fonts de l’empresa, ja s’han produït els primers contactes amb ambdues administracions. Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va aprofitar el seu recent viatge a la Xina per reunir-se amb els responsables de les plantes al país d’ICL-Dynanonics, especialista en la producció de materials per a bateries d’ions de liti.