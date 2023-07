HM Hospitals tanca un 2022 amb més de 600 milions d’euros de facturació

El grup HM Hospitals ha tancat el 2022 superant la barrera dels 600 milions d’euros de facturació total. Concretament, el grup empresarial conformat per 48 centres d’assistència mèdica repartits pel territori espanyol ha aconseguit facturar 617 milions, unes xifres que suposen un creixement del 7,6% respecte a les dades obtingudes l’any comptable anterior, és a dir, 43,5 milions d’euros més que el 2021. El creixement dels ingressos es deu al fet que s’han recuperat les xifres anteriors a la pandèmia i que HM Hospitals ha aconseguit penetrar al pacient internacional. Si a aquests dos factors s’afegeix també que s’han consolidat projectes assistencials posats en marxa fora de la capital d’Espanya i que l’empresa ha millorat els ingressos en formacions, les xifres surten.

Així ho explica el conseller delegat de l’empresa, D. Alejandro Abarca: “Si 2021 va ser l’any en què el nostre Grup va registrar la seva major facturació històrica fins a aconseguir els 574 milions d’euros, en 2022 hem tornat a fer-ho. Les nostres dades posen en relleu que el sistema de salut privat és un valor en alça i que hem de continuar atents a les oportunitats que ens ofereix l’entorn sanitari i treballar des de l’equilibri i la sostenibilitat”, sentencia.

Hospital HM Nou Delfos a Barcelona

Barcelona, referència en el creixement

Si bé és cert que Madrid continua sent el pilar principal de facturació de HM Hospitals, la capital catalana torna a despuntar com un dels punts de referència en el creixement dels ingressos de l’empresa. Aquest darrer any, a Barcelona el creixement ha sigut d’un 19,1% més que l’any anterior, és a dir, l’activitat de l’empresa a la capital de Catalunya es tanca amb uns ingressos de 13,5 milions d’euros. En aquest sentit, HM Delfos continua sent la locomotora de Grup gràcies als 11,5 milions de creixement obtinguts en l’exercici. Destaca també el bon comportament de HM Nens, amb un increment pròxim al milió d’euros.