L’economia espanyola torna a rebre bons indicadors sobre la seva salut. En aquest cas, es tracta del sector industrial, on ha millorat la seva valoració en l’índex PMI del sector manufacturer fins als 52,1 punts, situant-se només per darrere de Grècia a nivell europeu. D’aquesta manera, ha augmentat respecte als 51,5 punts registrats al setembre, i es troba per sobre de la mitjana de l’eurozona situada en 50 punts, just al llindar d’expansió.
Segons les anàlisis de PMI publicats aquest dilluns per S&P Global i el Hamburg Commercial Bank, altres estats europeus es troben en terreny regressiu. Més concretament, l’anàlisi atorga a Itàlia 49,6 punts, a Alemanya 49,6 punts, i per últim a França 48,8 punts.
En el mercat espanyol, es destaquen els forts augments tant en la producció com en les noves comandes, el que ha intensificat l’activitat de compra del sector en el mes d’octubre. En aquest sentit, també se subratlla “l’entorn empresarial positiu”, però s’alerta que l’augment de la demanda ha estat impulsat principalment per l’augment de la demanda interna, ja que les exportacions han estat “més dèbils” a causa del context d’incertesa internacional. A més, també s’observa que moltes empreses del sector a l’estat van optar per no reemplaçar els treballadors que van deixar la seva posició ni renovar contractes que van vèncer, el que va resultar en caigudes d’ocupació en el sector manufacturer i del qual no s’esperen creixements.
En el conjunt de l’eurozona, es posa èmfasi en el fet que l’activitat de les fàbriques continua augmentant des del mes de març, però els analistes de les institucions destaquen que el ritme de creixement “és moderat” i es mostren signes d’estancament en les comandes. A més, les exportacions van caure per quart mes consecutiu també a nivell europeu, on es fan cada cop més visibles els efectes de la guerra aranzelària de Trump.
La tendència de l’eurozona
“En el millor dels casos, el sector manufacturer de la zona euro està veient brots verds de recuperació econòmica”, ha resumit l’economista en cap del Hamburg Commerical Bank, Cyrus de la Rubia, sobre les noves dades d’aquest indicador.
Pel que fa al cas de França, ha destacat que la situació d’inestabilitat política al país “no només contribueix a una nova caiguda de la producció industrial”, considera, “sinó que que també es reflecteix en una forta caiguda de l’índex d’expectatives de producció futura del país”, afegeix. A més, ha alertat que la situació que afecta França també té repercussions en altres indrets de l’eurozona, com a l’estat espanyol, on “està frenant significativament” la demanda de productes industrials “on es troben els principals socis comercials”, comenta.