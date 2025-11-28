BBVA retira el recurs contra la Moncloa per les condicions a l’OPA al Sabadell

El BBVA gira full després de la desfeta de l’OPA al Sabadell. L’entitat basca ha retirat el recurs que havia interposat davant el Tribunal Suprem contra la decisió de la Moncloa de prohibir la fusió durant entre tres i cinc anys en cas que l’oferta hagués prosperat. Segons ha avançat el digital madrileny El Español i ha pogut confirmar el Món Economia, el BBVA manté que el bloqueig imposat pel govern de Pedro Sánchez no tenia encaix a la llei de la competència, atès que només hauria pogut “mantenir o millorar” els remeis imposats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en fase 2. Ara bé, comuniquen al magistrat que, ja sense l’OPA sobre la taula, la seva demanda ha “perdut vigència” i, per tant, no la portarà fins al final.
El banc basc va presentar el passat mes d’agost un recurs davant l’alt tribunal per les conclusions a què va arribar el govern de Sánchez en el seu estudi en fase 3 de l’expedient. La intenció de la Vela, encara en plena batalla financera contra el Sabadell, era avançar els terminis de la fusió completa per realitzar com més aviat millor les sinergies de l’operació. Els estalvis, cal recordar, van ser un dels punts que el banc català més va posar en dubte, especialment durant el període d’acceptació de l’OPA. La directiva de Josep Oliu i César González-Bueno assegurava que, amb prohibició de tres a cinc anys, el BBVA trigaria diversos exercicis a completar l’articulació completa de les dues companyies.
Més esculls legals
El recurs del BBVA no era l’única amenaça que pesava sobre el govern espanyol per la seva gestió de l’OPA al Sabadell. Només dos dies després que el Banc de Bilbao presentés la seva queixa davant el Suprem, la Comissió Europea va anunciar l’obertura d’un procediment d’infracció pel bloqueig de la fusió. L’executiu comunitari assegurava que el moviment de la Moncloa hauria pogut contravenir punts clau dels tractats fundacionals de la Unió Europea, com ara el lliure establiment empresarial o la lliure circulació de capitals. A més, Brussel·les alerta que la normativa espanyola d’OPAs, així com la llei de supervisió de les entitats de crèdit, podria superar els límits d’intervenció que la UE garanteix als seus estats membres. Especialment dubtosa és la capacitat que la normativa atorga al ministre d’Economia de bloquejar unilateralment una fusió quan aquest a ja ha estat aprovada.