Els accionistes de Tesla van aprovar aquest dijous un paquet salarial per al director executiu de la companyia, Elon Musk, valorat en fins a 1 bilió de dòlars -‘one trillion’ en anglès-, el que es traduiria en més de 886.000 milions d’euros. Aquest pla faria guanyar al magnat aquesta quantitat si compleix certs objectius de rendiment que es consideren “extrems” per part dels analistes.
Aquest pla es va presentar als accionistes com un mecanisme que vincularà l’execució de Musk a objectius ambiciosos de creixement durant la pròxima dècada. Aquestes fites passen tant per l’increment del valor de la companyia al mercat, com per la producció de vehicles, el desenvolupament de robots i altres tecnologies, amb la visió final de convertir la companyia fabricant de vehicles elèctrics en una potència d’intel·ligència artificial i robòtica.
Aquest pla per a Musk busca assegurar la seva permanència al capdavant de la companyia que ell mateix va fundar, a més de donar-li la possibilitat d’incrementar les seves participacions en aquesta. Actualment, Elon Musk controla gairebé un 16% de les accions, el que està valorat en uns 170.000 milions de dòlars. Si aquest bonus es fa efectiu, el magnat podria incrementar la seva participació fins al 25%. D’aquesta manera augmentaria el control de la companyia, de la qual ja n’és el principal accionista.
Augmentar el capital fins als 8,5 bilions de dòlars
Entre els punts clau del pla de compensació presentats davant la junta de Tesla inclouen que Musk no rebrà un salari fix tradicional en la pròxima dècada, i tota la seva compensació estarà lligada a què es compleixin certes fites dins de la companyia.
Més concretament, l’operació consta de 12 objectius, dels quals cadascun té una sèrie de premisses financeres i uns termes dels resultats, que segons l’exercici poden concedir un major nombre d’accions del grup a Musk.
Entre aquests objectius es troba que Elon Musk tingui un capital valorat en 8,5 bilions de dòlars, en comparació amb l’1 bilió de dòlars actual; a més de la venda de 20 milions de vehicles.
La votació va rebre un 75% del suport dels accionistes. Durant les hores prèvies de la votació, aquesta mesura va ser bastant qüestionada per alguns dels grans grups inversors de Tesla, com el fons sovirà de Noruega, Norges Bank Investment Management.