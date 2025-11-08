El govern espanyol ha demanat tenir “especialment cura” després de detectar-se diferents focus de grip aviària en parcs públics i zoològics, però ha demanat “tranquil·litat” a la ciutadania. El ministre Luis Planas ha aclarit que els equips del ministeri estan pendents de l’evolució de la grip “amb gran rigor” i que els ocupa sobretot “les concentracions en parcs públics o parcs zoològics d’animals”. El ministre, que s’ha referit a la crisi en una visita a la fira del pernil d’un municipi de Córdoba, ha reconegut que aquest context pot tenir “incidència” en el preu dels ous, encara que ha atribuït un possible encariment a l’increment de la demanda que hi ha hagut els darrers anys.
“És una qüestió de salut pública i també de producció”, ha insistit. Últimament, s’ha intensificat el consum d’ous per part de les famílies, amb la qual cosa el mercat notaria encara més els efectes d’un decreixement de l’oferta. “En els darrers tres anys, hi ha hagut un increment de la demanda per part dels ciutadans perquè ara es prescriu des del punt de vista dietètic com una cosa positiva i perquè és una proteïna que té un bon preu per a totes les famílies”, ha reconegut el ministre. “Per tant –ha continuat– si a aquest increment de consum se li uneix alguna incidència, es poden produir incidències de preus”. Malgrat centrar-se en les causes que provoca l’augment de la demanda, Planas ha reconegut que s’han destruït dos milions d’exemplars de gallines en les últimes setmanes.
Confinament dels corrals
“Per tant, el missatge és de tranquil·litat, però també de vigilància. Hem d’estar molt, molt atents, al tema per poder seguir entre comunitats autònomes, com a responsables del conflicte, i des del Ministeri com a coordinador nacional, el seguiment d’aquesta situació”, ha conclòs Planes. El govern espanyol ha dictat un confinament dels corrals que afectarà gairebé 1.200 municipis de l’Estat. La mesura afectarà en total 224 produccions de Catalunya. Castella i Lleó és la zona més afectada amb 250 corrals afectats pel confinament.