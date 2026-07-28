La factura de viure a Barcelona o a Madrid ja és gairebé idèntica

La rivalitat entre Barcelona i Madrid com a grans metròpolis acostuma a traslladar-se als terrenys de l’economia, la cultura, les infraestructures o el pes polític. I la victòria és clarament per a la capital de l’Estat. Però quan la comparació es trasllada a la butxaca dels ciutadans, les diferències es redueixen considerablement. El cost de la vida és avui molt similar a les dues ciutats, amb petites variacions segons la despesa analitzada. Però no sempre ha estat així. La convergència actual contrasta amb la situació de fa una o dues dècades. Durant bona part dels anys 2000 i de la dècada passada, Barcelona era considerada de manera clara la ciutat més cara de l’Estat, especialment per l’impacte del turisme internacional, la pressió sobre l’habitatge i un cost de vida superior en diversos àmbits del consum quotidià. Madrid, tot i mantenir també preus elevats, presentava diferències més marcades en el mercat residencial i en algunes despeses bàsiques. Amb el pas dels anys, l’encariment accelerat de l’habitatge a la capital espanyola, l’augment de la demanda residencial i la progressiva homogeneïtzació dels preus dels serveis han reduït aquesta distància fins a mínims històrics.
Dues ciutats gairebé idèntiques en costos
Els lloguers mitjans difereixen en només 29 euros al mes extra en el cas de Madrid, però Barcelona continua sent lleugerament més cara en alimentació, i la capital espanyola també supera la catalana en despesa mitjana necessària en l’oci i la cultura. En el context europeu, totes dues ciutats se situen lluny dels preus de Londres o París, però clarament per sobre de Berlín i Roma.
L’habitatge continua sent, de llarg, la partida que més condiciona els pressupostos familiars. Segons les darreres dades disponibles de l’Ajuntament de Madrid i de l’Incasòl, el lloguer mitjà d’un habitatge estàndard de 80 metres quadrats se situa en 1.166 euros mensuals a Madrid i en 1.137 euros a Barcelona. La diferència és de només 29 euros mensuals, una xifra que contrasta amb la percepció generalitzada que Barcelona és significativament més cara que la capital espanyola. En tot cas, aquestes xifres situen totes dues ciutats molt per sobre de la mitjana estatal i expliquen per què una part creixent dels ingressos familiars es destina exclusivament a pagar l’habitatge. Diversos estudis sobre esforç residencial assenyalen que moltes llars superen el llindar recomanat del 30% dels ingressos destinat al lloguer, especialment en els barris centrals i les zones amb més pressió de demanda.
La compra quotidiana és un dels pocs àmbits on Barcelona manté uns preus una mica més elevats que Madrid. Les estimacions de l’OCU situen la despesa mensual d’una cistella bàsica al voltant dels 344 euros a la capital catalana, davant dels 330 euros de Madrid. La diferència és moderada, però confirma una tendència observada des de fa anys: els productes frescos i alguns aliments bàsics acostumen a registrar preus lleugerament més elevats a Barcelona.
Pel que fa al transport públic, les diferències són pràcticament inexistents. Un abonament mensual d’una zona costa aproximadament 22 euros a Barcelona i 21,8 euros a Madrid, gràcies als sistemes de bonificacions aplicats els darrers anys. Tant la xarxa de metro de Barcelona com la de Madrid figuren entre les més extenses d’Europa i permeten una elevada mobilitat urbana amb un cost relativament contingut.
L’oci i la cultura també presenten nivells de despesa molt similars. Les estimacions de consum situen aquesta partida en uns 95 euros mensuals a Barcelona i 98 euros a Madrid. Tot i les diferències d’oferta, les dues ciutats disposen d’una programació cultural de primer nivell. Madrid concentra grans institucions com el Prado, el Reina Sofía o el Teatro Real, mentre que Barcelona combina equipaments emblemàtics com el Liceu, el MACBA o la Fundació Miró amb una intensa activitat de festivals i esdeveniments a l’espai públic.
En conjunt, una persona que visqui sola i assumeixi les despeses bàsiques d’habitatge, alimentació, transport i oci necessita aproximadament 1.598 euros mensuals a Barcelona i 1.602 euros a Madrid. La diferència final és de només quatre euros, una xifra que confirma fins a quin punt els costos de les dues capitals han convergit durant els darrers anys.
On se situen respecte a Europa?
La comparació amb altres capitals europees ajuda a contextualitzar aquestes dades. Tant Barcelona com Madrid es troben en una franja intermèdia-alta dels preus residencials del continent. El lloguer mitjà d’un habitatge equivalent és inferior al de grans capitals com Londres, on supera els 2.500 euros mensuals, o París, que s’acosta als 2.000 euros. En canvi, les dues ciutats ja superen mercats com Berlín, amb uns 1.020 euros mensuals, i Roma, que ronda els 1.095 euros.
Aquest posicionament és especialment rellevant perquè els salaris mitjans espanyols continuen situant-se per sota dels que es registren en moltes de les grans economies europees. En altres paraules, Barcelona i Madrid no tenen els preus de Londres o París, però tampoc disposen dels nivells salarials d’aquestes capitals. Aquesta combinació explica bona part de la percepció ciutadana que viure a les grans ciutats és cada vegada més difícil.
Les dades dibuixen dues ciutats amb estructures de costos gairebé idèntiques. Madrid és lleugerament més cara en habitatge i activitats culturals; Barcelona ho és en alimentació. La diferència real és mínima. I en tots dos casos, l’encariment sostingut de les despeses bàsiques en relació amb uns ingressos que evolucionen a un ritme molt més lent és la gran pedra a la sabata.