El III Congrés Catalunya Circular es consolida com la cita de referència de l'Estat | La futura Llei de Residus catalana i la nova normativa europea marquen el full de ruta d'un teixit industrial que busca competir a través de l'ecodisseny, la descarbonització i la sostenibilitat
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