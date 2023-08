El BCE pot forçar una davallada del preu de l’habitatge el segon semestre

El preu mitjà de compra d’habitatges podria registrar caigudes al conjunt de l’Estat durant el segon semestre de l’any. Així ho estima el Consell General de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària en el seu darrer informe de previsions per al mercat immobiliari residencial. El refredament del mercat produït per l’enduriment de la política monetària europea i la incertesa que es desprèn de la inestabilitat política i macroeconòmica poden suposar un important cop per al sector immobiliari, que “mantindria la mateixa tendència del primer semestre del any” fins al desembre: una caiguda de l’activitat i una important frenada de les hipoteques.

Segons les dades publicades pel Consell, durant els primers sis mesos de l’any els preus de l’habitatge en venda “han patit un estancament a causa dels tipus d’interès, que impacten les butxaques de consumidors i famílies”. El vocal de l’organisme, Ángel Martínez León, acusa la “inestabilitat” del conjunt del mercat com a principal motor d’aquesta davallada. “Si la situació no s’estabilitza, el preu mitjà podria registrar baixades en el tancament d’operacions de compravenda, especialment en la segona mà”.

Habitatges a Barcelona / EP

Els tipus d’interès colpegen la demanda

Els agents immobiliaris, com el conjunt de baules de la cadena de valor immobiliària, situen en la pujada de tipus d’interès l’origen de l’alentiment del mercat. En un sector mogut per al crèdit, l’encariment dels préstecs és un agent aturador incontestable. Així, segons els experts, les transaccions residencials durant la segona meitat de l’any queden “a mercè de la incertesa política i econòmica, així com les pautes monetàries del BCE i el Banc d’Espanya”. “La compra d’immobles depèn, en un alt percentatge, del finançament bancari de les famílies”, recorden els agents: un excessiu enduriment d’aquest finançament pot aturar el mercat.

Barcelona, aïllada

Tot i l’alentiment substancial del mercat de l’habitatge, hi haurà certes zones on el patiment dels preus serà molt menor. Es tracta, segons els APIs, de les grans ciutats i les seves àrees metropolitanes, amb Barcelona al capdavant. L’abundant demanda a les regions més poblades en comparació amb altres punts del territori fa que els preus es mantinguin en nivells elevats fins i tot en un entorn de tipus alts. En aquelles poblacions on la demanda sigui tradicionalment més baixa, però “és on més es notarà” la baixada de preus, en tant que hi afecta molt més “l’encariment dels diners i la dificultat per accedir al finançament”.