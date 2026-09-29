Les 5 millors platges de Xàbia per a una ruta en cotxe per la Marina Alta

El litoral de la Marina Alta es desplega salvatge on el massís del Montgó s’enfonsa directament en el mar Mediterrani. Entre aquests accidents geogràfics trobem les millors platges de Xàbia, espais on la grava blanca i les aigües de color turquesa ofereixen una experiència autèntica i molt diferent de la resta de la costa llevantina.
L’orografia d’aquesta línia costanera condiciona els accessos, per la qual cosa és aconsellable utilitzar la carretera CV-742 com a eix de connexió principal cap als penya-segats. Cal tenir en compte que el vent de llevant pot canviar l’estat del mar ràpidament, fent que organitzar les rutes d’hora sigui del tot necessari.
A continuació, analizem els cinc racons marítims indispensables que defineixen aquest tram de costa alacantina.
Cala Granadella
Aquest braç de mar encaixonat entre barrancs de pedra calcària destaca entre les millors platges de Xàbia per les aigües transparents i l’antic castell defensiu del segle XVIII.
L’accés està regulat durant els mesos d’estiu, obligant a utilitzar el transport públic que connecta la zona amb els aparcaments més alts del vessant costaner.
Cala Barraca o del Portitxol
Protegida per la cèlebre illa del Portitxol, aquesta badia manté cases de pescadors blanques i blaves, essent una de les millors platges de Xàbia per fer immersió.
El camí de la Creu del Portitxol permet baixar-hi a peu en uns 15 minuts de passeig entre vegetació autòctona de pi i marina.
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Cala Ambolo
Platja de tradició nudista orientada al sud, destaca en el rànquing de les millors platges de Xàbia per la silueta imponent de l’illa del Descobridor.
Encara que l’accés terrestre està prohibit preventivament pels despreniments de roques, és una parada obligada per a les rutes de caiac que exploren la zona.
Platja de l’Arenal
L’única platja urbana de sorra fina del municipi es diferencia de les millors platges de Xàbia de roca pel seu ampli passeig marítim comercial.
Ofereix bany segur de poca profunditat, serveis complets de socorrisme i una gran facilitat d’aparcament als voltants d’aquest nucli de restauració costanera.
Cala Blanca
Formada per petites cales esculpides sobre la característica pedra tosca, aquest conjunt tanca la selecció de les millors platges de Xàbia de perfil salvatge.
El recorregut a peu des del mirador és curt i accessible, oferint unes vistes impressionants de tota la badia i de les formacions marines.
Com organitzar el teu viatge a Xàbia
Per explorar bé les millors platges de Xàbia recomanem un viatge de 3 a 5 dies, utilitzant l’autopista AP-7 i la carretera CV-734 per moure’s lliurement per l’entorn.
Pel que fa a la gastronomia típica, cal tastar l’autèntic Cruet de peix o l’arròs a banda a les tavernes tradicionals situades al port de Duanes de la Mar.
Seràs capaç de triar entre la solitud salvatge dels penya-segats de la badia o la història marinera que es respira als carrerons del seu centre històric?