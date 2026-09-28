Les 8 millors platges de Tenerife Nord: guia de costa volcànica

El vessant septentrional de Tenerife es presenta com un mosaic de penya-segats colossals, on la força de l’Atlàntic colpeja la sorra volcànica. Aquesta costa amaga algunes de les millors platges de Tenerife Nord, oasis de basalt negre i aigües salvatges que exigeixen una mirada pausada.
La presència dels vents alisis defineix un microclima humit on les boires modelen el paisatge diari. Per explorar aquesta orografia abrupta, cal utilitzar la TF-5 com a artèria de connexió ràpida.
A continuació, analitzem els vuit ecosistemes costaners indispensables.
Platja de Benijo
Aquesta platja representa la llibertat natural de l’illa, protegida per la serralada d’Anaga. Amb una longitud de 300 metres de sorra negra, l’espectacle dels rocs és incomparable.
L’accés requereix baixar un sender de 15 minuts, una barrera física que la manté verge.
Platja de l’Almàciga
Situada a prop de Benijo, aquesta platja és punt de referència per al surf. El fort onatge és constant, cosa que exigeix precaució als banyistes.
A l’estiu, la temperatura mitjana de l’aigua ronda els 22 graus centígrads, fent que el bany sigui molt refrescant.
Platja de El Bollullo
Ubicada a La Orotava, és una de les millors platges de Tenerife Nord gràcies a les plantacions de plàtans circumdants. Els penya-segats de 100 metres d’alçada tanquen una cala d’arena negra magnètica.
Platja Jardín
Dissenyada per César Manrique a Puerto de la Cruz, aquest complex integra cascades i jardins. És una visita obligada si es busquen les millors platges de Tenerife Nord de fàcil accés.
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Platja de El Socorro
Aquesta platja de Los Realejos compta amb la Bandera Blava per la qualitat de les seves aigües. Esdevé una de les millors platges de Tenerife Nord per als apassionats del surf.
Platja de Castro
Oculta sota el paratge protegit de la Rambla de Castro, destaca per la seva cascada d’aigua dolça. El camí transcorre entre palmeres canàries i ruïnes històriques.
Platja de San Marcos
Situada a Icod de los Vinos, destaca per les seves aigües tranquil·les. Compta amb diversos restaurants tradicionals que serveixen peix fresc al passeig.
Platja de Las Teresitas
Aquesta platja de sorra daurada és ideal per nedar sense patir pel fort onatge. Protegida per un escull, completa la llista de les millors platges de Tenerife Nord.
Com organitzar el teu viatge a les millors platges de Tenerife Nord
Per gaudir d’aquesta costa, recomanem reservar de 5 a 7 dies de viatge. La xarxa de carreteres connecta perfectament el litoral.
Després del mar, cal visitar un tradicional guachinche de La Orotava. En aquests espais es serveix formatge rostit amb mel.
Seràs capaç de triar entre la calma d’aquesta ruta o la força de les millors platges de Tenerife Nord?