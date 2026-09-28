Voluntaris a Gredos: viu de franc en un refugi cuidant animals 24 hores a la setmana

Cansat del ritme frenètic de la ciutat, el soroll incessant i la constant pressió de les pantalles que ens roben el temps? En un món que no s’atura, la idea de desconnectar i fer un gir de 180 graus a la nostra rutina s’ha convertit en una de les fantasies més recurrents. Però, què passaria si et digués que aquesta fantasia pot ser una realitat, i que a més pot ser un estalvi important per a la nostra butxaca?
Hi ha una proposta que està revolucionant la manera d’entendre el voluntariat i el turisme rural. Una oportunitat oculta per viure de franc en un entorn natural espectacular, amb una única condició: dedicar-te a cuidar els animals. Sembla increïble, oi?
La solució per a aquells que busquen un canvi radical té nom propi: el Santuario Dharma, un refugi d’animals situat a la idíl·lica Sierra de Gredos. Allà, es busquen voluntaris disposats a viure sense cap cost, a canvi de 24 hores setmanals de feina dedicada als animals. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta oferta).
Aquest projecte, situat a la frontera entre les províncies de Toledo i Càceres, molt a prop del riu Tiétar, no és un refugi qualsevol. El Santuario Dharma acull actualment més de 100 animals de fins a 12 espècies diferents, des de gossos i gats fins a cavalls, porcs vietnamites, oques, cabres, ocells, tortugues i fins i tot una suricata. Una autèntica arca de Noè moderna, que necessita mans dedicades i cor disposat.
El compromís és clar i transparent: 24 hores setmanals. Aquest temps es distribueix en quatre hores diàries, durant sis dies, amb una jornada completa de descans per setmana. Això et permetrà no només conèixer a fons el santuari, sinó també explorar els meravellosos paisatges de Gredos, o simplement desconnectar i gaudir de la tranquil·litat del camp.
Però aquí ve la part que ens fa frenar el “scroll” definitivament: a canvi d’aquest compromís, el santuari et cobreix l’allotjament en una habitació compartida, la pensió completa tots els dies (oblida’t de la cistella de la compra!), ús gratuït de bugaderia i internet, i fins i tot el transport des del punt d’arribada. Un estalvi considerable que fa que aquesta oportunitat sigui gairebé imprescindible per a molts.
Aquesta oportunitat no és només un truc per viure de franc; és una porta d’entrada a una vida més autèntica, connectada amb la natura i amb un propòsit clar. La nostra butxaca i el nostre benestar ho agrairan.
Les tasques diàries s’organitzen en tres torns ben diferenciats. Al matí, toca obrir les casetes, fer el recompte dels animals, revisar el seu estat de salut, donar-los de menjar i netejar els seus espais. A la tarda, la feina se centra a reforçar l’alimentació dels que ho necessiten i assegurar que els abeuradors estiguin sempre nets i plens. A la nit, arriba l’últim torn, amb l’alimentació de gossos i gats i la tasca d’aixoplugar la resta d’animals per passar la nit amb seguretat.
Depenent de la condició física de cada voluntari, també es poden sumar tasques de manteniment, com aixecar tanques o reparar estables. Des del Santuario Dharma expliquen que el projecte encara està “en construcció”, cosa que dóna als voluntaris la sensació de ser part activa de la seva creació i evolució.
Condicions i el perfil ideal del voluntari
Aquesta experiència va més enllà de la feina física; els qui s’hi sumen passen a formar part d’una petita comunitat de persones que comparteixen la mateixa passió pels animals. Conviuen en un entorn natural envoltat de bosc i fauna salvatge, al costat del riu Tiétar. Per a molts, aquest contacte directe amb la natura acaba sent tan valuós com la cura dels animals en si mateixa. És una autèntica desintoxicació digital i mental, una solució per a l’estrès del dia a dia.
Ara bé, cal tenir en compte les normes, ja que no tot és idíl·lic sense unes bases clares. El Santuario Dharma és un projecte vegà, i demana als seus voluntaris que respectin aquest principi mentre duri l’estada, sense consumir productes d’origen animal ni en el menjar ni en altres àmbits de la vida diària. Aquest és un punt imprescindible per assegurar la coherència del projecte.
També s’exigeix la majoria d’edat (els menors poden participar amb el consentiment dels pares o tutors legals), un bon nivell d’espanyol i disposar de mitjà de transport propi o alguna forma d’arribar fins al refugi. Un error comú és no planificar bé l’arribada, així que cal ser previsor.
El santuari no accepta parelles ni mascotes pròpies, ja que busca voluntaris que viatgin de forma individual per fomentar la cohesió de la comunitat existent. A més, prohibeix expressament el consum de tabac, vapejadors, alcohol i altres drogues dins de les seves instal·lacions. Són condicions que busquen crear un ambient sa i de respecte, un secret per a la bona convivència.
El perfil que més valoren és el d’algú disposat a comprometre’s a llarg termini i a tornar de forma recurrent. Això permet conèixer millor tant els animals com les necessitats reals del projecte, creant una relació més profunda i definitiva amb el Santuario Dharma. Una relació que va més enllà de la simple estada.
Com accedir a aquesta experiència única
Si aquesta oportunitat ha captat la teva atenció, i sens dubte ho ha fet (la nostra atenció està disparada!), el procés per presentar-se com a voluntari és senzill. Només cal entrar a la web oficial del Santuario Dharma i completar el formulari d’inscripció que apareix a l’apartat de voluntariat. És el primer pas per a un canvi viral en la teva vida.
Allà podràs triar entre tres modalitats diferents: una llarga estada, pensada per a aquells que busquen un compromís prolongat; una curta estada d’uns quants dies per provar l’experiència; o una simple visita per conèixer el projecte sense necessitat de treballar. La flexibilitat és clau, però la demanda és alta, així que no ho deixis per a l’últim moment.
Gabriela, una de les voluntàries que ja ha passat pel refugi, ho resumeix amb un sentiment que ens inspira: “És un lloc preciós”, i afegeix que “es nota que la seva prioritat és el benestar” dels més de 100 animals que hi conviuen. Un testimoni que valida aquesta experiència com a imprescindible per als amants de la natura i els animals.
La vida al camp és intensa i exigent, això ho deixen clar des del primer moment, però també, segons expliquen els qui ja l’han provada, difícil d’oblidar. No és una escapada qualsevol, és una solució per a l’ànima. No et sembla que val la pena aturar-se a pensar-hi?