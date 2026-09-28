Les 8 millors platges de Malta: guia d’un cronista de viatges

L’arxipèlag maltès, una fortalesa de pedra calcària daurada al bell mig de la Mediterrània central, presenta una costa on la geologia militar es fon amb aigües d’una claredat gairebé irreal. Trobar les millors platges de Malta requereix allunyar-se de les zones altament urbanitzades per entendre la relació històrica de l’illa amb el mar, marcat per penya-segats verticals i badies resguardades que van servir de refugi a fenicis i cavallers de l’Ordre de Sant Joan.
El fort vent del nord determina diàriament quina vessant de l’illa és apta per al bany, ja que la seva orografia desprotegida pot generar corrents forts en qüestió d’hores. Per optimitzar la logística de les millors platges de Malta, és aconsellable dividir l’estada entre una base al nord de l’illa principal, prop de Mellieha, i una altra a l’illa de Gozo, connectant ambdues mitjançant la xarxa de carreteres nacionals com la carretera principal 1 i els serveis de ferri freqüents.
A continuació, analitzem els vuit trams costaners més excepcionals de l’arxipèlag per la seva riquesa geològica, claredat de l’aigua i rellevància paisatgística.
Ghajn Tuffieha
Coneguda també com a Riviera Martin, aquesta badia es troba flanquejada per penya-segats d’argila que ofereixen una panoràmica espectacular de la costa oest. Per accedir-hi cal descendir una escala de 200 esglaons de pedra, un esforç físic que actua com a filtre natural contra la massificació turística d’altres zones i la converteix en una de les millors platges de Malta per connectar amb la natura.
La sorra d’un color vermellós fosc i les aigües transparents fan d’aquest espai un ecosistema altament protegit on la intervenció humana s’ha limitat al mínim indispensable, ideal per als viatgers que busquen les millors platges de Malta lluny del circuit comercial clàssic de l’illa.
Ramla Bay
Situada a la costa nord de Gozo, aquesta platja destaca de manera immediata per la seva sorra d’un color taronja intens, gairebé vermellós, generat per l’alt contingut en ferro de la roca adjacent. És coneguda localment com a Ramla l-Hamra i destaca entre les millors platges de Malta gràcies a la seva riquesa arqueològica i la conservació d’un entorn completament lliure d’hotels.
La platja conserva un ambient gairebé verge gràcies a les regulacions ambientals vigents, protegint així un antic jaciment d’origen romà que descansa sota la sorra fina, coronat per una estàtua blanca erigida l’any 1881 al centre de la badia.
Blue Lagoon
Aquest estret canal d’aigua turquesa situat entre l’illa de Comino i l’illot de Cominotto representa la imatge postal més icònica d’aquestes illes mediterrànies. Cap guia sobre les millors platges de Malta estaria completa sense esmentar la claredat extraordinària de les seves aigües, on la visibilitat submarina supera fàcilment els 20 metres de profunditat sobre fons de sorra blanca.
Per evitar les aglomeracions de les embarcacions turístiques que arriben des del port de Cirkewwa, és imprescindible per gaudir de les millors platges de Malta agafar el primer ferri de les 08:30 hores del matí o optar per una excursió a darrera hora de la tarda.
Golden Bay
Situada a pocs metres de Ghajn Tuffieha, aquesta platja de fàcil accés és un referent dins de les millors platges de Malta per a les famílies que busquen una àmplia infraestructura de serveis. La seva orientació directa cap a l’oest la converteix en un dels punts més recomanats de l’arxipèlag per contemplar la posta de sol sobre la Mediterrània.
Malgrat la presència d’un gran complex hoteler a la part superior, la badia manté una sorra fina daurada impecable, que compta anualment amb la certificació de la Bandera Blava gràcies als estrictes controls de qualitat ambiental.
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Gnejna Bay
Aquest racó costaner representa l’opció més tradicional de la costa occidental, consolidant-se com una alternativa de les millors platges de Malta per als qui busquen una experiència autòctona. Destaca especialment per les seves peculiars cabanes de pescadors excavades directament a la roca calcària argilosa, algunes de les quals es remunten al segle XIX.
L’accés a Gnejna Bay es realitza fàcilment en cotxe des del poble rural de Mgarr, i el seu fons marí rocós a la banda esquerra és un punt de trobada ideal, considerat un dels secrets de les millors platges de Malta per als aficionats al busseig lliure.
St. Peter’s Pool
Aquesta impressionant piscina natural excavada pel mar a la península de Delimara, a prop del pintoresc port pesquer de Marsaxlokk, és un dels punts geològics més celebrats. Encara que no s’ajusta al concepte de sorra fina, es classifica habitualment entre les millors platges de Malta per la bellesa de les seves terrasses de roca calcària llisa on prendre el sol de forma relaxada.
L’indret rep banyistes que busquen saltar directament a les aigües profundes de color blau verdós, tot i que es recomana molta precaució a causa de la manca de punts de sortida fàcils i els corrents de mar obert que caracteritzen aquesta zona.
Mellieha Bay
Coneguda popularment com la platja de Ghadira, és l’extensió de sorra més llarga de tota l’illa principal, amb gairebé 800 metres de longitud. Aquesta badia és considerada de les millors platges de Malta per a nens, ja que el fons de la badia descendeix de manera tan suau que cal caminar més de 50 metres perquè l’aigua superi la cintura.
La connexió directa de transport públic mitjançant les línies de bus 41 i 42 des de la històrica ciutat de la Valletta fa d’aquest espai una de les opcions més pràctiques i accessibles de tota la regió costanera.
Wied il-Ghasri
Aquest congost marí profund situat al nord de l’illa de Gozo s’estreny fins a morir en una petita cala de còdols de deu metres d’amplada. Aquest racó singular aporta diversitat al conjunt de les millors platges de Malta gràcies a la seva configuració de canó on l’aigua flueix envoltada de penya-segats de gran alçada.
L’indret és molt valorat pels amants del busseig lliure que exploren les nombroses coves submarines adjacents, així com per aquells que busquen la pau de les millors platges de Malta de tipus rústic.
Com organitzar el teu viatge a Malta
Per explorar de manera eficient les millors platges de Malta i el seu valuós llegat monumental de forma còmoda, es requereix una estada d’entre 5 i 7 dies complets. La xarxa viària de l’illa, vertebrada per la carretera de doble via que enllaça l’aeroport de Luqa amb el port de Cirkewwa al nord, permet desplaçar-se fàcilment, tot i que convé preveure els habituals retards de trànsit a les zones urbanitzades.
A l’hora de menjar a prop de les millors platges de Malta, s’aconsella evitar els locals turístics de passeig marítim i apropar-se als tradicionals band clubs dels nuclis interiors com Rabat, on se serveix la tradicional fenkata, un deliciós guisat de conill cuinat lentament amb vi negre, all i herbes locals que forma part indispensable del patrimoni gastronòmic autòcton.
Triaràs el dramatisme natural dels penya-segats argilosos de ponent o preferiràs refugiar-te en la remor suau de les badies de pedra daurada protegides per torres medievals?