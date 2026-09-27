Les 6 millors platges de Nerja: ruta analítica pel litoral de l’Axarquía

Nerja, situada a l’extrem oriental de la Costa del Sol, es defineix pel seu relleu abrupte on els penya-segats de Maro-Cerro Gordo s’uneixen amb el mar d’Alboran. Aquesta barrera geogràfica protegeix el litoral de la tramuntana i crea un entorn idoni on es troben algunes de les millors platges de Nerja, allunyades de la massificació d’altres zones de la província de Màlaga.
La proximitat de la serra d’Almijara genera un microclima suau amb més de 300 dies de sol a l’any, tot i que l’accés a les cales més salvatges requereix planificar bé la mobilitat per carreteres com la N-340. Per optimitzar l’estada, és recomanable dividir el viatge establint la base logística a prop del nucli urbà per a les platges urbanes o prop de la pedania de Maro per als espais naturals.
A continuació, analizem les sis fites geogràfiques que conformen els millors arenals d’aquest municipi de l’Axarquía.
Platja de Burriana
És la platja més cèlebre del municipi, amb una extensió de 800 metres de sorra daurada i grava fina que ofereix tota mena de serveis i activitats nàutiques. Des d’aquí s’inicien les rutes guiades en caiac cap als penya-segats de Maro, una activitat que costa aproximadament 25 euros per persona i permet vorejar formacions càrstiques de gran valor biològic.
El seu passeig marítim està ple de restaurants tradicionals on tastar la cuina local, fent-la ideal per a famílies i viatgers que busquen comoditat sense allunyar-se del centre urbà.
Platja de Maro
Ubicada a uns 5 quilòmetres del centre urbà, aquesta cala salvatge destaca per les seves aigües cristal·lines i el seu entorn protegit sota la declaració de paratge natural. És considerada per molts experts com una de les millors platges de Nerja per a la pràctica de l’snorkel i el submarinisme gràcies a la riquesa de les seves praderies de posidònia.
L’accés amb vehicle privat està regulat durant els mesos d’estiu, per la qual cosa és aconsellable utilitzar el servei de llançadora que opera des de l’aparcament de Maro per evitar sancions.
Platja de Calahonda
Situada just sota el famós Balcó d’Europa, aquesta cala d’uns 120 metres de longitud ofereix una estampa icònica amb les seves barques de pescadors i els penya-segats que la flanquegen. S’hi accedeix caminant a través del camí de l’anomenat Boquete de Calahonda, un descens pavimentat de fàcil recorregut.
Tot i la seva alta ocupació durant la temporada alta, les seves aigües tranquil·les i la facilitat de connexió amb el nucli antic la converteixen en una visita obligada.
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Platja del Carabeo
Aquesta cala semiurbana s’amaga entre penya-segats i ofereix un refugi més tranquil que la veïna platja de Burriana, consolidant-se com un dels racons predilectes dins del rànquing de les millors platges de Nerja. S’hi accedeix per una escalinata de pedra que descendeix des del carrer Hernando de Carabeo, un dels carrers més antics de la vila.
Té una amplada reduïda que varia notablement amb les marees, la qual cosa requereix consultar l’estat del mar abans de planificar-hi una jornada de descans.
Platja de les Alberquillas
Situada a la reserva natural, aquesta franja de sorra fosca i còdols d’uns 400 metres de longitud està completament lliure d’edificacions i serveis. És un paradís per als amants del naturisme i la tranquil·litat, on només el so del mar d’Alboran trenca el silenci de l’entorn vegetal.
Per arribar-hi, cal agafar un desviament a la carretera N-340 i descendir a peu per un sender de terra d’uns 15 minuts, per la qual cosa es recomana portar calçat adequat i provisions suficients.
Cala del Pino
Es tracta de dues petites cales de sorra gruixuda i formacions rocoses situades a uns 6 quilòmetres a l’est de Nerja. El camí de baixada és molt pronunciat i exigent, la qual cosa garanteix un nivell d’ocupació extremadament baix fins i tot durant els mesos d’estiu.
Les aigües netes i els esculls rocosos que l’envolten són el refugi d’una variada fauna marina, consolidant aquest espai com un dels secrets millor guardats del litoral axàrquic per a viatgers que busquen exclusivitat.
Com organitzar el teu viatge a Nerja
Per gaudir plenament d’aquest tram del litoral de Màlaga, es recomana una estada mínima d’entre 3 i 5 dies, la qual cosa permet combinar les cales urbanes amb excursions als penya-segats de Maro. Les connexions estan perfectament estructurades a través de l’autovia A-7 i la carretera nacional N-340, facilitant el desplaçament ràpid entre els diferents punts d’interès.
Pel que fa a l’oferta gastronòmica, cal esquivar els establiments purament turístics de primera línia i buscar els xiringuitos tradicionals de platja o els petits bars de tapes del centre on serveixen peix fregit fresc i el típic ajoblanco. Destaca també la tradició de menjar un arròs a la llenya directament a la sorra en establiments familiars històrics que respecten el producte de proximitat.
Busques la tranquil·litat d’una cala salvatge amagada entre penya-segats o la comoditat d’una platja urbana amb tots els serveis històrics al teu abast?