Les 6 millors platges de Múrcia per a una escapada costanera

La Costa Càlida s’estén al llarg de 250 quilòmetres de litoral on conviuen penya-segats abruptes, llacunes salades i arenyals verges d’aspecte gairebé desèrtic. Descobrir les millors platges de Múrcia implica endinsar-se en un territori de contrastos on la sorra daurada contrasta amb el caràcter mineral de la serra litoral de Cartagena-La Unión.
L’orografia d’aquesta regió i la seva elevada insolació, amb més de 3.000 hores de sol a l’any, aconsellen planificar la visita dividint l’estada en dues bases operatives diferents per optimitzar els trajectes per autopista. Les principals vies com l’AP-7 connecten ràpidament els diferents municipis costaners de nord a sud de la regió.
A continuació, analitzem els sis fites geogràfics i espais naturals que acullen les millors platges de Múrcia per facilitar una ruta perfecta en la teva propera escapada.
Platja de Calblanque
Situada dins del Parc Natural de Calblanque, aquesta platja representa l’últim reducte de costa verge a la zona. L’accés està regulat durant els mesos d’estiu mitjançant un servei d’autobusos llançadora des del municipi de Los Belones per preservar les dunes fòssils i la flora autòctona.
La sorra fina i daurada es fusiona amb unes aigües d’una claredat excepcional, ideals per a la pràctica del busseig lliure de qualitat. Es recomana portar aigua i provisions suficients, ja que l’absència total de serveis i quiosquets és la clau de la seva conservació ecològica.
Cala Cortina
Aquesta cala urbana de Cartagena destaca per la seva excel·lent accessibilitat i la qualitat de les seves aigües, protegides per dos espigons naturals que aplaquen el fort onatge. Es troba a només 4 quilòmetres del centre històric de la ciutat i compta amb un passeig marítim adaptat molt transitat.
Malgrat el seu caràcter proper a la ciutat, aquest indret atreu aquells que busquen les millors platges de Múrcia amb serveis complets. Els fons marins de la cala són sorprenentment rics gràcies a la proximitat de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.
Platja de Percheles
Ubicada al municipi de Mazarrón, aquesta platja sorprèn per la seva singular forma de ferradura i un palmerar natural que li atorga un aire molt mediterrani. La seva sorra és de gra fi i tonalitat grisenca, fruit de l’erosió de la propera serra de les Moreres.
L’onatge és generalment moderat gràcies a la protecció que ofereix la punta de Percheles, un promontori rocós ideal per contemplar el capvespre. Els viatgers que busquen les millors platges de Múrcia agraeixen l’ampli aparcament de terra habilitat a pocs metres, que té una tarifa de 3 euros.
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Platja de Carolina
Formant part del paratge protegit de Cuatro Calas, al límit fronterer amb Almeria, aquesta platja orientada al sud és una de les joies paisatgístiques d’Águilas. El seu principal atractiu és la vista directa cap al castell de San Juan de las Águilas i la fina sorra groga.
No és estrany que figuri sempre a les llistes de les millors platges de Múrcia per la qualitat de la seva sorra fina que s’endinsa suaument a la mar. Les formacions de gres groguenc que flanquegen la cala han estat esculpides pel vent creant un relleu molt fotogènic.
Platja de las Palmeras
Situada a Los Alcázares, a la vora del Mar Menor, aquesta platja ofereix una l’experiència completament diferent gràcies a les aigües tranquil·les d’aquesta gran llacuna litoral. Amb gairebé 1.000 metres de longitud, disposa de tota mena de serveis ràpids per al banyista.
A diferència del que s’espera de les millors platges de Múrcia situades a mar obert, aquí la tranquil·litat del vent permet iniciar-se fàcilment en els esports nàutics. La temperatura de l’aigua és ideal per gaudir durant qualsevol època de l’any.
Cala de los Dentones
Amagada al sector meridional de Cabo de Palos, aquesta petita platja de còdols i sorra gruixuda és un refugi gairebé desconegut. S’hi accedeix a peu a través d’un sender coster que s’inicia prop del far històric construït l’any 1865.
Aquest racó amagat es posiciona fermament entre les millors platges de Múrcia per als amants de la vida subaquàtica salvatge. El fons rocós d’aquesta cala d’un ecosistema protegit està densament poblat per praderies de posidònia oceànica, garantint una transparència absoluta.
Com organitzar el teu viatge a Múrcia
Per descobrir amb prou profunditat la diversitat de les millors platges de Múrcia es recomana una estada mínima de 5 a 7 dies de viatge. La xarxa de carreteres integrada per l’autopista AP-7 permet connectar els punts més allunyats de la costa en poc més d’una hora de cotxe sense dificultat.
Per gaudir de la gastronomia autèntica allunyada dels punts més massificats, cal dirigir-se a les antigues tavernes de pescadors on serveixen autèntic caldero d’arròs. Aquests locals tradicionals ofereixen un producte fresquíssim procedent directament de les llotges locals sense artificis turístics.
Estàs preparat per triar entre la solitud salvatge dels penya-segats de Calblanque o la tranquil·litat de les aigües de la Costa Càlida?