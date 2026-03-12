Pedri i el seu restaurant favorit a Barcelona: una experiència gastronòmica de més de 290 euros

Vols saber on es refugia Pedri quan vol gaudir d’una experiència gastronòmica de nivell mundial? El migcampista canari del FC Barcelona no s’ha conformat amb qualsevol cosa.
Quan la fam de l’estrella blaugrana s’ajunta amb la curiositat, el seu destí té nom propi a Barcelona. (I sí, el preu no és apte per a totes les butxaques).
El temple que ha captivat al 8 del Barça
No és un restaurant qualsevol. Parlem de Disfrutar, el local que ha aconseguit allò que semblava impossible: ser coronat com el millor restaurant del món segons la llista The World’s 50 Best Restaurants.
Pedri, acompanyat per la seva família, ha escollit aquest escenari per viure un dels àpats més exclusius de la capital catalana. La seva visita no és casualitat, és la recerca de l’excel·lència absoluta.
Més enllà del menjar: una experiència sensorial
Darrere de l’èxit d’aquest espai hi ha tres noms propis que han revolucionat l’alta cuina: Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. Ells són els arquitectes d’una proposta basada en la tècnica i l’experimentació.
La clau de Disfrutar és la sorpresa total: oblida’t dels plats tradicionals. Aquí, cada mossegada és un desafiament als teus sentits que justifica plenament les seves tres estrelles Michelin.
El preu d’aquest recorregut gastronòmic pot superar els 290 euros per persona. Un cost que, pel que sembla, no espanta el futbolista blaugrana, fidel amant de la innovació als fogons.
Passió blaugrana en els fogons
La connexió entre Pedri i Disfrutar té un component especial. Els xefs, seguidors declarats del Barça, han reconegut en diverses ocasions que rebre jugadors del club és tota una il·lusió.
“Cuinar per a ells és especial”, comenten des de la cuina. Aquesta sintonia ha convertit el restaurant en un autèntic punt de trobada per a l’elit esportiva, tot i que, en el fons, l’objectiu dels xefs segueix sent el mateix: sorprendre cada client com si fos el primer.
I tu, estaries disposat a pagar aquest preu per provar el restaurant preferit de l’estrella del Barça o prefereixes altres opcions més accessibles?