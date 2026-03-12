Pedri y su restaurante favorito en Barcelona: una experiencia gastronómica de más de 290 euros

¿Quieres saber dónde se refugia Pedri cuando quiere disfrutar de una experiencia gastronómica de nivel mundial? El centrocampista canario del FC Barcelona no se ha conformado con cualquier cosa.

Cuando el hambre de la estrella blaugrana se junta con la curiosidad, su destino tiene nombre propio en Barcelona. (Y sí, el precio no es apto para todos los bolsillos).

El templo que ha cautivado al 8 del Barça

No es un restaurante cualquiera. Hablamos de Disfrutar, el local que ha logrado lo que parecía imposible: ser coronado como el mejor restaurante del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Pedri, acompañado por su familia, ha elegido este escenario para vivir una de las comidas más exclusivas de la capital catalana. Su visita no es casualidad, es la búsqueda de la excelencia absoluta.

Más allá de la comida: una experiencia sensorial

Detrás del éxito de este espacio hay tres nombres propios que han revolucionado la alta cocina: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. Ellos son los arquitectos de una propuesta basada en la técnica y la experimentación.

La clave de Disfrutar es la sorpresa total: olvídate de los platos tradicionales. Aquí, cada bocado es un desafío a tus sentidos que justifica plenamente sus tres estrellas Michelin.

El precio de este recorrido gastronómico puede superar los 290 euros por persona. Un costo que, al parecer, no asusta al futbolista blaugrana, fiel amante de la innovación en los fogones.

Pasión blaugrana en los fogones

La conexión entre Pedri y Disfrutar tiene un componente especial. Los chefs, seguidores declarados del Barça, han reconocido en varias ocasiones que recibir jugadores del club es toda una ilusión.

«Cocinar para ellos es especial», comentan desde la cocina. Esta sintonía ha convertido el restaurante en un auténtico punto de encuentro para la élite deportiva, aunque, en el fondo, el objetivo de los chefs sigue siendo el mismo: sorprender a cada cliente como si fuera el primero.

Y tú, ¿estarías dispuesto a pagar este precio por probar el restaurante preferido de la estrella del Barça o prefieres otras opciones más accesibles?