El viatge a Mèxic sense sortir de Barcelona: els tres restaurants mexicans indispensables per als amants del picant

Hi ha viatges que no exigeixen agafar un avió, ni reservar hotels, ni travessar oceans. A vegades, només cal creuar una porta, sentir l’aroma del coriandre acabat de picar, notar com el xili comença a despertar tots els sentits i deixar que el paladar faci la resta. Barcelona, de fet, amaga petits racons on Mèxic apareix sense avisar, entre taules plenes de tacos, ceviches i margarites servides gairebé amb la mateixa naturalitat que a Ciutat de Mèxic.
El castell medieval de Catalunya edificat sobre un volcà que va resistir a Napoleó i avui allotja un restaurant
Perquè sí, la ciutat fa temps que viu una petita revolució gastronòmica que ha convertit la cuina mexicana en molt més que guacamole i nachos improvisats. Hi ha restaurants que han elevat aquesta tradició fins a convertir-la en una experiència autèntica, intensa i sorprenent. Si ets dels que busca sabor de veritat i no té por del picant, aquest recorregut t’interessa.
Barcelona també parla mexicà
Durant anys, la gastronomia mexicana a Barcelona ha anat creixent discretament fins a consolidar-se com una de les cuines internacionals més estimades pels qui busquen menjar amb caràcter. Però no tots els restaurants juguen a la mateixa lliga.
Alguns locals han aconseguit una cosa poc habitual: portar receptes tradicionals, producte cuidat i tècnica autèntica sense adaptar excessivament els sabors al gust europeu. És exactament aquí on comença aquest petit viatge gastronòmic sense sortir de la ciutat.
La Campechana, el mexicà que mai falla
Hi ha restaurants que es converteixen en valors segurs, llocs on saps exactament que sortiràs bé. La Campechana és un d’aquests casos. Darrere hi ha el mateix equip responsable de dos locals que ja fa més d’una dècada que treballen per donar a conèixer l’autèntica cuina mexicana a Barcelona.
Als fogons hi trobem el xef Rodrigo Arrio, responsable que aquest projecte hagi rebut el distintiu Copil, una certificació oficial atorgada pel govern de Mèxic als restaurants que respecten fidelment la tradició culinària del país.
Aquí no es ve només a menjar. Es ve a descobrir plats elaborats amb rigor, producte seleccionat i una cuina que entén perfectament que la gastronomia mexicana és molt més complexa del que sovint imaginem.
Tlaxcal, la cantina que recupera el Mèxic més tradicional
Si hi ha un restaurant que ha aconseguit seduir tant locals com mexicans residents a Barcelona, aquest és Tlaxcal Cantina & Taquería Gastronòmica. Situat al barri del Born, aquest local s’ha convertit en una referència gràcies a una carta que recupera receptes menys conegudes però absolutament imprescindibles.
Aquí pots trobar plats difícils de veure en altres restaurants mexicans de la ciutat. Des de l’aguachile, típic de la costa pacífica mexicana, elaborat amb gambes crues marinades amb llima i xili, fins a uns tacos al pastor preparats amb el tradicional trompo vertical, com marca l’ortodòxia mexicana.
Els clients coincideixen especialment en dues coses: la qualitat del producte i l’autenticitat del sabor. Les margarites són un altre dels grans reclams, igual que unes flautes de pollastre que molts consideren de les millors de Barcelona.
L’ambient és informal, sense artificis, però amb aquell punt càlid que et fa sentir que podries estar en qualsevol barri de Guadalajara o Puebla.
Costa Pacífico, el temple del ceviche i el mar picant
Barcelona té molts restaurants mexicans, però molt pocs han apostat per explorar una part menys coneguda d’aquesta gastronomia: la cuina marinera. Aquí és on entra Costa Pacífico, probablement un dels locals més especials per entendre fins a quin punt el mar també forma part de la identitat culinària mexicana.
La seva gran especialitat és el ceviche. I no un ceviche qualsevol. La combinació entre peix fresquíssim, una maceració precisa, espècies equilibrades i aquell toc de picant perfectament mesurat converteix aquest plat en un dels més valorats de tota Barcelona.
També destaquen els tacos de peix a l’estil Ensenada, amb peix arrebossat, col fresca, alvocat i salsa casolana. Tot acompanyat de clàssics mexicans líquids com michelades, margarites o aigües fresques.
Un petit viatge gastronòmic sense sortir de Barcelona
El que comparteixen aquests tres restaurants és una mateixa idea: entendre que la cuina mexicana no és una moda passatgera. És cultura, és territori i és una explosió de sabors construïda durant segles.
Barcelona té la sort d’haver construït una escena gastronòmica capaç de portar-te molt lluny sense necessitat de facturar maletes. I en aquest cas, el destí és clar: una ruta entre tortillas de blat de moro, ceviches plens de cítrics, salses impossibles d’oblidar i aquell picant que sempre et fa demanar una altra mossegada.
Si vols organitzar la ruta completa i descobrir aquests tres temples imprescindibles de la gastronomia mexicana a Barcelona, aquí tens la ubicació per començar el teu particular viatge culinari. Potser no cal anar fins a Oaxaca o Ciudad de México per entendre per què aquesta cuina ha conquerit mig món. A vegades, el viatge més intens comença simplement travessant la porta correcta.