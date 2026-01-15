El millor plat de callos del món es cuina a L’Hospitalet: guanya un concurs internacional amb gust de tradició

El reconeixement va arribar a Sant Sebastià, dins del prestigiós congrés San Sebastián Gastronomika, on es va celebrar la vuitena edició del Campionat del Món de Callos. Enmig d’una competència d’alt nivell, L’Artesana Santa Eulàlia va aconseguir seduir el jurat amb un guisat que combina fluïdesa, melositat i un punt picant perfecte, segons la valoració dels experts. Darrere dels fogons, Romina Reyes, Pau Pons i Héctor Barbero van rebre l’aplaudiment d’una sala plena de xefs i periodistes culinaris.
Un triomf cuinat a foc lent
L’Artesana Santa Eulàlia és una d’aquelles cases de menjars que reviuen l’esperit de la cuina casolana. Va obrir les seves portes fa pocs mesos al barri de Santa Eulàlia, a L’Hospitalet de Llobregat, com a germana petita de l’Artesana del Poblenou, també coneguda pels seus plats tradicionals i menús de migdia.
El seu objectiu era clar: oferir plats de sempre amb una mirada actual, respectant el producte i les arrels. “Volíem recuperar l’esperit dels bars de barri, on el menjar té ànima i temps”, expliquen els seus responsables. I així, amb paciència i dedicació, el seu guisat de callos es va convertir en l’estrella de la casa.
No és una recepta improvisada. És el resultat d’anys de provar, tastar i perfeccionar un plat que demana hores i amor. “Un bon callos ha de parlar per si sol, sense maquillatge. És textura, equilibri i memòria”, diuen des del restaurant. Aquesta filosofia els ha portat fins al cim mundial.
La recepta que va conquerir el jurat
El plat guanyador no només destaca pel seu sabor sinó també per la seva personalitat. Els callos de L’Artesana Santa Eulàlia barregen tradició riojana i essència catalana, amb ingredients com el cap i pota, morro, careta i peu de vaca, i un detall que va sorprendre el jurat: la presència de cigrons.
En un concurs on la majoria dels participants van presentar receptes més clàssiques, l’equip de L’Hospitalet va apostar per una versió amb caràcter propi. El resultat és un guisat dens però suau, amb un equilibri impecable entre picant i dolçor.
Els membres del jurat van destacar la textura melosa i la manera en què cada ingredient manté la seva identitat dins del plat. No hi ha excessos, només una harmonia construïda amb foc lent, com marca la tradició dels bons guisos. “És un plat que recorda a casa, però també té una elegància moderna”, va afirmar un dels tastadors.
De barri humil a aparador mundial
La notícia del triomf va ser rebuda amb entusiasme a L’Hospitalet. Els veïns del barri de Santa Eulàlia, acostumats a veure el restaurant ple durant els migdies, van celebrar la victòria com a pròpia. “És un orgull per a tots nosaltres. Aquí sempre hem menjat bé, però això és posar-nos al mapa del món”, comentava una clienta habitual.
El local, senzill i acollidor, té l’olor de sofregit i vi negre que omple la sala i recorda les cuines d’abans. No hi ha artificis, només plats fets amb paciència i productes honestos. “Quan cuinem, pensem en la gent del barri, no en concursos. Però si el que fem arriba tan lluny, vol dir que el menjar sincer encara emociona”, asseguren els xefs.
Aquest esperit de proximitat és, probablement, el secret del seu èxit. En una època en què molts restaurants busquen sorprendre amb tècniques o decoracions extravagants, L’Artesana Santa Eulàlia ha demostrat que la senzillesa també pot guanyar campionats.
Un plat que uneix tradició i orgull
Els callos no són només un plat; són una història de supervivència gastronòmica. Nascuts com un guisat d’aprofitament, han esdevingut un símbol de la cuina popular espanyola i catalana. A cada regió tenen el seu accent, però tots comparteixen el mateix esperit: transformar la humilitat en plaer.
Amb aquest premi, L’Artesana Santa Eulàlia ha aconseguit reivindicar aquest patrimoni i recordar que la cuina de barri també pot ser alta gastronomia. El seu èxit és un missatge d’esperança per a molts altres cuiners que, des de petites cuines, mantenen viva la tradició.
Com diu Romina Reyes, una de les fundadores, “si un plat fet amb amor i temps pot arribar tan lluny, vol dir que encara hi ha espai per a la veritat a la cuina”.
Els callos que saben a barri i a món
El triomf de L’Artesana Santa Eulàlia és més que un premi; és una reivindicació del valor del treball diari, del respecte pel producte i de l’orgull de cuinar amb ànima. A L’Hospitalet, un barri ple de vida i de gent treballadora, aquest reconeixement sona com una victòria col·lectiva.
Potser és hora de mirar cap als nostres propis carrers per descobrir que la millor cuina no sempre s’amaga darrere d’estrelles Michelin, sinó en aquells llocs on el foc mai s’apaga i el menjar es fa amb cor.
Si passes per L’Hospitalet, entra a L’Artesana Santa Eulàlia. Potser no només tastaràs els millors callos del món, sinó també una mica del seu esperit: el d’un barri que cuina per orgull i per amor.